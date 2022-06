Robin ja Lisell Jäätma jõudsid teist aastat järjest EM-finaali

Õde-vend Jäätmad alistasid esimese vastasena Soome koondise tulemusega 157:153, pisut pingelisem oli võistlus teise duellipartneri Hollandiga, keda võideti skooriga 158:157.

Poolfinaalis oli Eesti duo vastaseks Türgi ja see duell kujunes tõeliselt tuliseks: võitja selgitamiseks tuli kasutusele võtta lisanooled, mille järel Jäätmad võitsid ning tagasid koha kullamatšis.

"Laskmine sujus täna väga hästi," kommenteeris Lisell Jäätma. "Meie koostöö on suurepärane, oskame üksteist õigel hetkel toetada ja see toob meile edu."

"Viimase duelli lõpp oli väga pingeline, aga Lisell ja Robin tegid oma töö ära. Õe-venna tiim töötab väga hästi," sõnas treener Maarika Jäätma.

Neljapäeval jätkuvad Saksamaal toimuval EM-il individuaal- ja ka võistkondlikud duellid. Robin ja Lisell Jäätma kullamatš toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 15.20.

Lisaks plokkvibu laskuritele kuuluvad Eesti EM-i koondisesse veel ka Eesti sportvibu laskurid Reena Pärnat, Triinu Lilienthal, Bessi Kasak, Märt Oona ja Karl Kivilo. Treeneritena on koondisega kaasas Maarika Jäätma, Dean Alberga ning Snezana Stoljarova.