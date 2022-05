Rosenthal: kohtunikud peaksid peeglisse vaatama, see ei ole normaalne

Kodumeeskond alustas mängu 8:0 spurdiga, seejärel mindi ette 18:4 ja 28:8. Lõpuks kuulus avaveerand tartlastele 28:10, aga Pärnu võitis ülejäänud kolm veerandaega ja pääseski esmakordselt juhtima alles 15 sekundit enne lõpusireeni tabanud Andris Mistersi võidukorviga.

"Meile ei olnud seal midagi uskumatut, jäime alguses surve alla ja võib-olla polnud mängu alguseks valmis. Aga me teadsime, et see kohutav algus ei ole määrav: Tartu tuli ka meie vastu 20-punktisest kaotusseisust tagasi, me ei tee seda koheselt, vaid samm-sammult ja lõpuks tuli välja," rääkis ERR-ile 32 minutit väljakul rassinud Pärnu tagamängija Siim-Markus Post.

"Nii ei saa finaali mängida, kui oled 20-ga ees ja lased jälle järele," oli TÜ tagamängija Märt Rosenthal püha viha täis. "Nagu näha, siis neil on rohkem enesekindlust finaali mängida, meil seda pole. Saime jälle lauavõitluses pähe, 20 pallikaotust, siin ei ole millestki rääkida. Peame hakkama endasse uskuma, muidu me ei saagi seda ümber pöörata."

"Tänane kohtunikebrigaad peaks kindlasti peeglisse vaatama: kujutan ette, et Pärnu viskas 69 punktist 30 vabavisetest [23 Tartu 16 vastu -toim], päris nii ei saa olla, et ühele poole annad viskeid ja teisele poole mitte. Ma ei ütle, et see on mingi põhjus, et me kaotasime, aga see ei ole normaalne," saatis Rosenthal kriitikanooli ka vilemeeste poole.