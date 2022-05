Robin Kool sai karjääri tähtsaima turniirivõidu

Finaalis alistas Kooli meeskond Faze eelmise aasta võitja Natus Vincere 2:0 ning võitis esimese rahvusvahelise meeskonnana Majori turniiri. Veerandfinaalis võideti 2:1 NIPi meeskond ning poolfinaalis alistati venelaste tiim Spirit.

"Kui on surve, on see kõigil. Usun, et see soosib meid rohkem," ütles Kool HLTV-le peale veerandfinaalivõitu. Turniiri parimaks mängijaks valiti Kooli meeskonnakaaslane Håvard Nygaard ehk rain. "Kõik meie tiimis on väga tänulikud, kui hea mängija rain on," kirjeldas Kool oma meeskonnakaaslast.

Robin Kooli meeskonnakaaslasteks olid veel lätlane Helvijs Saukants ehk broky, kanadalane Russel Van Dulken ehk Twistzz ja taanlane Finn Andersen ehk karrigan.