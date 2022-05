Luts: kindlasti oli see minu karjääri üks tähtsamaid väravaid

Evald Tipneri karikavõistluste finaalis alistas Paide Linnameeskond lisaaja järel 1:0 Nõmme Kalju ning tuli esimest korda karikavõitjaks. Võiduvärava löönud Siim Luts nentis, et see oli tema karjääri üks tähtsamaid väravaid.

"Kindlasti oli see üks tähtsamaid. Tuua oma kodulinnale esimene tiitel...seda ei saa sõnadesse panna, see on ikkagi väga suur asi. Olen väga uhke nii klubi kui ka mängijate üle, andsime hea lahingu ja meil õnnestus see üks värav ära lüüa. Olen väga õnnelik!"

Varasemalt Flora ridades karikavõitjaks tulnud Luts märkis, et Paidega tiitli võitmine oli erilisem. "Eks see mingil määral on ikka teistsugune. Paide on ikkagi minu südames - seal ma olen sündinud, üles kasvanud ja oma jalgpallihariduse saanud. Muidugi on see erilisem kui mõne teise klubiga karikavõitjaks tulla."