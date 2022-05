Siim-Markus Post: kõik mehed on väga enesekindlad

Pärnu asus kohtumist juhtima juba avaveerandil, teisel perioodil said nad nautida ka 22-punktilist edu, kuid siiski mindi kolmandale veerandile vastu 54:40 juhtimisel. "Ma arvan, see mäng ka näitas, et me kaotasime mingi hetk fookuse ära," rääkis Pärnu Sadama mängija Siim-Markus Post.

"Esimese poolaja lõpul oleks saanud rahulilkult minna 22-punktilise eduga riietusruumi, aga lasime lõpus neil ründelauast kuus easy't point'i võtta nii-öelda ja nad said oma hurraaga tulla teist poolaega alustama. Peame olema kogu aeg valmis oma asju korralikult ära mängima ja arvan, et kui oma asjad teeme korralikult ära, siis meil on suured võimalused võita. Järgmisel mängul tuleb teha oma asju kindlalt, korralikult ja stabiilselt terve mäng," rääkis Post.

Pärnu pidi finaali jõudmiseks alistama viiemängulises seerias Kalev/Cramo, kusjuures siis tuldi välja 0:2 kaotusseisust. "Poolfinaalseeria andis kindlasti meestele enesekindlust väga palju. Tulla sellise comeback'iga tagasi, eriti Cramo vastu. Arvan, et kõik mehed on väga enesekindlad ja me saame ainult nautida korvpalli mängimist, eriti suurepärase publiku ees," lisas Post.