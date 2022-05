Järvakandis selgusid Eesti meistrid murdmaajooksus

Meeste 4 kilomeetri jooksu starti tuli 21 võistlejat. Olavi Allase kõrval olid medalisoosikuteks Karel Hussar, Leonid Latsepov ja Deniss Šalkauskas. Poolel distantsil jäi esikolmikust maha Latsepov ning kolmanda ringi lõpuks oli Allase ka teised konkurendid üsna kindlalt selja taha jätnud.

Eelmiste, samuti Järvakandis toimunud meistrivõistlustega võrreldes oli Allase võiduaeg ligi 20 sekundi võrra parem. Nelja kilomeetri läbimiseks kulus Allasel 11 minutit ja 18 sekundit. Teise koha saanud Šalkauskas lõpetas võitjast 12 sekundit hiljem, kolmanda koha sai Hussar.

"Eesmärk oli vähemalt medal saada. Ega siin Eestis meil tegelikult tase on päris heaks läinud. Täna see neljanda koha mees edestas mind näiteks sees talvel 3000 meetri jooksus kindlalt. Ja Viljandi järve jooksul ka ma olin nii-öelda tänastest meestest kolmas," rääkis Allas.

"Meie tasemel on päris põnev heitlus, aga noh eks me oleme natuke erinevate alade mehed ka. Ma olen pigem keskmaale ikkagi keskendunud, et see on 4 km puhul täpselt selline keskmaa ja pikamaa piir. Ja kross on mulle alati sobinud. Aasta aega olen ka Otepääl elanud, ju siis on tõusujalg tulnud selle aastaga ikkagi alla uuesti tagasi," lisas Allas.

Naiste jooks oli seekord samuti märksa kiirem, kui mullune medaliheitlus samal rajal. Võitja Laura Maasik läbis 4 kilomeetrit 13 minuti ja 44 sekundiga. Teise koha sai Kaisa Kukk ja kolmanda Pille Hinn.

"Eelkõige valmistun suvisteks staadionijooksudeks. 3000 meetri takistusjooks võiks olla see ala, kus mul kõige paremad ajad ja tulemused võiksid sel suvel tulla. Krossijooks on kindlasti selles mõttes ka hea võimalus end proovile panna. Kui siin selline hea ja tugev tunne raskel rajal juba on, siis võiks kõik eeldused olla ka selleks, et suvel hästi joosta," usub Maasik.

