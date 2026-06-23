Senegali kapten võttis süü enda peale

35-aastane kaitsemängija tegi vigu kõigi Norra väravate puhul ja vahetati 72. minutil puhkama. "Tipptasemel jalgpall taandub detailidele. Võidab meeskond, kes teeb kõige vähem vigu. Täna tegin palju vigu ja see on tõeline häbiasi," tunnistas Koulibaly kohtumise järel ajakirjanikele.

"MM-i tase on väga kõrge ja seetõttu eksimisruumi pole. Tegime liiga palju vigu, et mängu võitmiseks mingitki võimalust oleks."

Vaatamata probleemidele kaitses oli Senegal vasturünnakutel päris ohtlik ja Ismaila Sarr karistas Norra koondise kaks korda ära. "Kaotusseisus mängimine on väga raske. Meeskond reageeris aga mentaalselt hästi," jätkas Koulibaly.

"Vaatamata tagasilöökidele tekkis energiapuhang ja mängijad tegid kõik endast oleneva, et proovida kindlustada viiki, mis meil ei õnnestunud. Tuleb uskuda kuni lõpuni. Me mängima Iraagi vastu suure mängu ja püüame võita."

Senegali koondis kaotas avavoorus Prantsusmaale 1:3 ning kahe vooru järel ollakse koos Iraagiga kolmandal-neljandal kohal. Senegal peab viimase kohtumise kindlasti võitma, et säiliks teoreetiline šanss edasi jõuda. Kõik nende endi kätes aga pole, kuna tosina alagrupi peale pääseb jätkama kaheksa paremat kolmanda koha omanikku.