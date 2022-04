Lepistu: meistrite liiga näitab, milline on tipus olevate klubide hetkeseis

Mõlemas paaris on üks Inglismaa ja üks Hispaania klubi. Mulle tundub, et praegu oodatakse inglaste omavahelist finaali. Kas sa nõustud sellega?

Arvan, et sul on õigus. Inglismaa klubid on hetkel hirmkõvas hoos, mõlemad heitlevad koduses liigas tiitli nimel.

Esimene paar, Madridi Real ja Manchester City, mängivad teisipäeval. Kumb on selle paari soosik?

Minu arvates on soosikuks kindlasti City, aga Madridi Real on niiöelda kuninglik klubi ja on viimasel ajal leidnud uue tulemise Luka Modrici ja Karim Benzema näol. Kindlasti ei tohiks sellist meeskonda alahinnata.

Realil on kodune tiitel sisuliselt käes, sest vahe teiste meeskondade ees on juba piisavalt suur. Kas neil on sellevõrra lihtsam meistrite liigale keskenduda?

Emotsionaalselt võib olla lihtsam, sest nad peavad keskenduma ainult ühele eesmärgile. Teisalt võib neil olla selline tunne, et nad on juba midagi saavutanud.

Kolmapäeval mängivad Liverpool ja Villarreal. Liverpool on väga heas hoos ja neil on tänavu võimalik võita neli erinevat tiitlit, millest üks ehk Inglismaa liigakarikas on juba võidetud. Kas see hakkab neid kuidagi pärssima ka, et hooaja lõpus on nii palju otsustavaid mänge?

Ühtepidi võib öelda, et neil on tõesti palju tähtsaid mänge, aga samas on neil pikk pink. Tahaks arvata, et võimalus ajalugu teha tekitab meeskonnas sellist lisamotivatsiooni, mis neid aitab.

Poolfinaalides on kaks Inglismaa ja kaks Hispaania klubi. Kas meistrite liiga põhjal saab öelda, et nende riikide jalgpall on praegu heas seisus või ei näita see ikkagi lõplikku tõde?

Meistrite liiga on ühest küljest maailma kõige kõvem klubide turniir ja peaks näitama, milline on tipus olevate klubide hetkeseis. Võib-olla täielikult seda tõde nende mängude kaudu teada ei saa, aga hetkel tundub, et Inglismaa klubid on viimastel aastatel finaalis olnud ja võimalik, et seetõttu on Inglismaa kõrgliiga teistest grammi võrra kõvem.

Kes sinu arvates finaalis mängivad?

Pakun, et Inglismaa klubid - Manchester City ja Liverpool.

Varsti kontrollime seda. Aitäh, Brent Lepistu!