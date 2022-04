61. orienteerujate Jüriööjooksu võitis Peko esindusvõistkond

Foto: Facebook / Värska OK Peko

Foto: Facebook / Värska OK Peko

Orienteerumisaasta üks hooaja tippsündmusi joosti seekord Kärdlas ja selle lähimetsas ning pärast kaheaastast koroonapausi oldi pärast 40-aastast pausi uuesti Hiiumaal. Avavahetusest tuli esimesena Peko esimese võistkonna Sergei Rjabõskin, edu järgnevate ees pool minutit ja enam.

"Oli üsna kiire, konkurenti rajal praktiliselt ei näinud, aga ma olen üritanud Jüriööjooksul avavahetust võita juba mitu korda. Ja nüüd peale pikka koroonat see tuligi kätte," rääkis Rjabõskin.

Teine ja kolmas etapp veel otsustavat muutust kaasa ei toonud. Eelviimasesse vahetusse läks liidrina Peko ja suusaorienteerumise maailmameister Daisy Kudre-Schnyder ning Eesti naiste metsaorienteerumise viimaste aastate esinumber Evely Kaasiku. Kaasiku tõstis Joka liidriks, vahe Pekoga enne viimast etappi üks minut.

"Üsna füüsiline rada oli, et päris kõva ragistamine. Päris üllatav oli enne siia läbijooksu tulekut Daisyt näha, vaatasin, et täitsa teisest suunast tuleb. Daisy tegi väga hea jooksu. Kindlasti arvan, et meil oli väga hea võistlus," kommenteeris Kaasiku.

"Oli äge Evelyga kontakti saada, ma tegin alguse osas päris suure vea. Evely jõudis mulle järele ja siis ta vajutas gaasi põhja, ma jäin kohe metsa natuke maha. Tegin enda orienteerumist, järsku vaatan, et jälle Evelyga koos," lisas Kudre-Schnyder.

Kuna Joka kohe viimase vahetuse alguses tehtud orienteerumisveaga edu käest andis ja Kristi Heinmann Peko poolt ankruetapi puhtalt läbis, teenis Peko 30-aastase vaheaja järel klubi ajaloo teise Jüriööjooksu võidu. Joka lõpuks teine ja Ilves kolmas.

"Eelmised kaks päeva olen siin raskemaid treeninguid teinud, kui tänane rada oli. Ma tundsin kogu raja ulatuses end suhteliselt enesekindlalt," rääkis Peko viies vahetus Kristo Heinmann.