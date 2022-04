Neljapaadi kogenud liikmed veel aere põõsasse ei viska

Käänulisel ja tugeva vooluga Emajõel toimunud võistlus ei luba põhjapanevaid järeldusi teha, aga Allar Raja seis on igal juhul hea. Raja edestas nelja ja kahe kilomeetrise distantsi kokkuvõttes lähimaid konkurente kümne sekundiga. Hooaja ettevalmistus oli Raja sõnul tavapärane, hiljuti lõppes õnnestunud treeninglaager Itaalias. Tippspordis jätkamise põhjuseid on 38-aastasel Rajal mitu.

"Kui tuleb välja, siis on mõnus tunne. Sport mulle meeldib, nooremad kolleegid utsitavad tagant. Kui päike tuleb välja, siis on sõudmine väga mõnus! Talv tuleb lihtsalt üle elada. Eks ta on mul harjumus," tõdes Raja.

Ka Rajast neli aastat vanem Tõnu Endrekson ei ole suurest spordist taandunud. Eesmärk on parimasse vormi jõuda augustikuisteks Euroopa meistrivõistlusteks ja kuu aega hiljem toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

"Laagris jäin korra ka koroonasse, õnneks läks see mul suhteliselt kergelt ja sain edasi treenida. See on ka läbi põetud, loodame, et rohkem ei kohtu ja saame rahulikult valmistuda!" ütles Endrekson.

Kaspar Taimsoo käis äsja kood/Jõhvi programmeerimiskooli sisseastumiskatsetel ja panustab Viljandi linnavolikogu töösse, aga on enda kinnitusel põhikohaga jätkuvalt sportlane.

"Olen ka varem välja öelnud, et sügis oli väga raske aeg, aga sellele vaatamata oli laager Itaalias väga hea. Töö läheb edasi, isiklik eesmärk on suve lõpuks vormi saada, et saaks tiitlivõistlustel kaasa teha," sõnas Taimsoo.

Mullu Tokyo olümpial kuuenda koha saanud neljapaadi liikmetest võtab Jüri-Mikk Udam tänavu spordist vaheaasta, aga koondise peatreeneril Veikko Sinisalol valikut on. Emajõe karikavõistlustel said Allar Raja järel teise ja kolmanda koha 22-aastane Mihhail Kuštein ja 24-aastane Johann Poolak.

"Sel hooajal soovime rohkem tööd teha noorte meestega," tõdes Sinisalo. "Meil on kergekaalu kahepaat, meil on Kuštein ja Poolak, kes võistlesid hästi siin. Ühtlasi soovime neid kombineerida meestega, kes seni on moodustanud koondise tuumiku. Nii et me liigume edasi."