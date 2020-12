Eestlanna võib esimese Eesti kohtunikuna pääseda jalgpalli MM-finaalturniirile

Eesti jalgpalliliidu kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik kinnitas ERR-ile, et Kaivoja määrati FIFA abikohtunikuna 2023. aastal Austraalias ja Uus-Meremaal peetava naiste MM-finaalturniiri saja kandidaadi hulka.

"Eks nüüd tuleb siis tal ennast tõestada ja see programm läbi käia. Loodame temalt kõige paremat, et ta lõpuks saab ka valituks finaalturniirile," ütles Kaasik. "Seda infot ei ole nüüd, palju täpselt lõppvalikusse võetakse, palju neid kohale kutsutakse. Seda võib võib-olla ajaloost vaadata, palju neid on sinna kutsutud. Aga küll need programmid saadetakse, kus tuleb osaleda, kus tuleb käia, kui palju mänge teha selle ettevalmistustsükli jooksul."

"Samamoodi sai määratud EJL-i poolt talle n-ö tugiisikud, kes tema käekäiku nii ii teoreetilises, tehnilises aspektis kui ka kehalises ettevalmistuses hakkavad jälgima ja tagasisidet andma," lisas Kaasik.

2019. aastal Prantsusmaal peetud naiste MM-ile kutsuti 48 abikohtunikku ja 27 peakohtunikku.