Eesti ja veel viis alaliitu pole rahul, et Venemaa ametnikud püsivad oma kohtadel

Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani ja Rootsi esindajad, kes soovivad, et teema tõstataks UIPM-i juhatuse järgmisel istungil Budapestis.

Venemaa sõjalise sissetungi valguses Ukrainasse soovitakse Venemaa ja Valgevene ametnike eemaldamist UIPM-i juhtkonnast, komisjonide koosseisudest ning maailmajagude osakondade juhtimise juurest.

Hetkel täidab rahvusvahelise moodsa viievõistluse liidu asepresidendi kohta Vjatšeslav Aminov ja Euroopat sektsiooni juhib presidendina Tatjana Ardabijeva. Kuue riigi soovi kohaselt nad neil positsioonidel jätkata ei saaks.

"Me leiame, et hetkeolukord Ukrainas on täiesti vastuvõetamatu. See on Venemaa poolt algatatud sõda, sõda demokraatlike väärtuste vastu, sõda, mis tapab valimatult ja brutaalselt tsiviilelanikke," seisab kirjas.

"Sõda, mis tapab lapsi, erivajadustega inimesi ja vanureid. Sõda, mis hävitab linnu ja taristut. Sõda, mis ründab avalikult 21. sajandi demokraatlikke põhimõtteid ja üksikisiku vabadusi."

Pöördumisele alla kirjutanud Taani moodsa viievõistluse liidu presidendi Benny Elmann-Larseni sõnul on UIPM-i juht Klaus Schormann ettepaneku tagasi lükanud. Väljaandele Insidethegames teatas Schormann, et edasisi käike tehakse siis, kui karmistuvad rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) sanktsioonid.

"UIPM võttis kuulda ROK-i soovitusi nii nagu nad 28. veebruaril avalikustati," teatas rahvusvaheline moodsa viievõistluse liit. "UIPM jälgib olukorda ja võtab täiendavad meetmed kasutusele vastavalt ROK-i soovitustele."