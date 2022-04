Naiste saalihoki meistritiitli võitis Sparta

Naiste saalihoki finaalseeria kaks esimest mängu Sparta ja Maaülikooli vahel olid lõppenud Sparta kaheväravalise paremusega ja tänane võit oli veelgi napim. Avakolmandiku ainsa värava viskas Tartu, teisel ja kolmandal kolmandikul aga Sparta kummalgi ühe ja nii võitis Sparta klubi ajaloo kolmanda meistritiitli.

"Ei olnud üldse lihtne. Kõik kolm mängu olid väga rasked ja viimases mängus pidid kõik endast maksimumi andma, et võit koju tuua. Viimase põhiturniiri mängu Maaülikooli vastu kaotasime, seega teadsime väga hästi, et finaalseeria tuleb väga raske ja täpselt nii oligi," rääkis Sparta rivistuses Eesti meistriks tulnud Kristi Rickberg.

Kui hõbeda teeninud Eesti Maaülikool võitis tiitli eelmisel aastal, siis Sparta kaks eelmist kulda tulid kuus ja neil aastat tagasi. "Meie võistkond on väga ühtne, võitluslik ja suure tahtejõuga. Ma räägin terve tiimi eest kui ütlen, et see võit oli väga magus," lisas Rickberg.

Meisternaiskonnas mängisid Aljona Glivenko, Katrin Saare, Darja Voog, Kristi Rickberg, Merli Süvari, Melani Alusalu, Kädi Keinast, Tiina Krutob, Helena Luik, Kairiin Jõemets, Kertu Pollisinski, Kadre Lahtmets, Sigrid Sempelson, Diana Kaareste, Elina Liin, Marge Pent, Eleri Narits, Kadi Tammaru, Mona-Lisa Lusti, Reelika Liiv, Merliin Arusalu ja Saskia Ormak. Treeneriks oli Morten Talviste ja mänedžeriks Liina Jõgisu.