Woods osaleb valu kiuste Mastersil: usun, et võin taas võita

"Praegu tunnen, et löön turniiril kaasa," rääkis 46-aastane Woods teisipäeval võistluseelsel pressikonverentsil. "Usun, et võin jälle võita. Löögiliigutusega on kõik korras: ma ei muretse selle pärast, milleks golfimängu silmas pidades võimeline olen. Praegu on raskeks osaks kõndimine."

15-kordne suurturniiride võitja pole PGA karussellis osalenud alates 2020. aasta Mastersist, mullu veebruaris vigastas Woods autoavariis raskelt jalga. Kaks kuud tagasi ütles ameeriklane, et on taastusraviprotsessi lõpust veel kaugel.

"Minu isiklikud arstid ja kirurgid usuvad, et suudan seda. Mul jääb üle vaid valu taluda. Ma ei tea, kui mitu aastat ma seda veel teha saan," lisas Woods.

Woods on Mastersil võidutsenud viiel korral, viimati 2019. aastal. Enne ootamatut triumfi jäi tema viimane suurturniiride võit aastasse 2008. Tänavune Masters mängitakse Augustas 7.-10. aprillini.