Gert Kams: peame võitlema selle eest, et ei kukuks kuhugi, kus me olla ei taha

Kas teisipäevases mängus on ennekõike mängus prežtiis, au ja kuulsus?

"Mingis mõttes küll. Aga arvan, et kõige olulisem on võib-olla just nii koondislasele, fännile kui ka muidu jalgpallisõbrale see sportlik pool. Et me ikka püsiksime seal (C-liigas) ja ei sipleks seal kuskil San Marinode ja Maltadega."

Eesti koondisel on olnud väga vähe play-off'ide kogemusi. Üks neist oli kümmekond aastat tagasi kui mängisime selle eest, et tõusta kõrgemale. Nüüd mängime play-off'i selle eest, et mitte kukkuda sinna, kus madalamale enam minna ei saa. Kas need olukorrad on kuidagi võrreldavad?

"Mingis mõttes küll. See hetk oli meil midagi väga suurt mängus, et kuskile jõuda. Nüüd peame võitlema selle eest, et me ei kukuks kuhugi, kus me olla ei taha. Ja seda minu arust esimene mäng eriti just meie mängus kajastus. Olime pigem ettevaatlikud, me ei võtnud väga suuri riske. Mängisime võib-olla sirgjoonelisemalt. Küpros kuidagi esimeses mängus palliga tegutses julgemalt. Teisel poolajal saime paremini mängu sisse."

Teame, et vigastuse tõttu jääb eemale Mattias Käit. Esmaspäeval oli juttu, et mängida ei saa ka Maksim Paskotši. Mida tähendab Käidi tüüpi mängija puudumine?

"Nagu ka peatreener (Thomas Häberli) mainis, et jalgpallis ideaalset olukorda on väga harva. Aga selleks on sul meeskonnas 22+ mängijat. Arvan, et meil pingilt on mängijaid võtta, kes selle koha väga edukalt täita suudavad. Ja kindlasti ka meeskond aitab nendel teistel mängijatel seda rolli täita."

Kes on mängu eel natukenegi favoriit?

"Tahaksin öelda Eesti, aga pigem selle esimese mängu pealt võib-olla väike eelis on Küprosel."

Nüüd ei ole võõrsil löödud väravate reeglit. Ehk siis igal juhul viigi puhul tulevad penaltid. Kuidas see mängu mõjutab ja mis üldse hakkab teisipäeval mängu mõjutama?

"Arvan, et selles suhtes hakkab kindlasti mõjutama, et väga suur osakaal on sellel, kes esimese värava lööb. Sellega sa paned ennast juba mingis mõttes heasse seisu, siis sa võib-olla juba hakkadki mängima natuke konservatiivsemalt. Võtad vähem riske."

On see variant, et Eesti läheb ise esimese värava järele?

"Ma arvan, et seal on igasuguseid stsenaariumeid laual. Seda näitab homne mäng, milline see mängu iseloom saab olema. Nagu ütlesin, esimeses mängus olime liiga ettevaatlikud, eriti just palliga mängus. Arvan, et peame Küprost kiitma esimese mängu eest, nad panid meid hästi kinni. Aga üldiselt arvan, et see vundament on hea, mille pealt me sinna mängule läheme. Nüüd on lihtsalt vaja oma asjad ära teha ja taga Viljandi mehed peavad nulli hoidma."