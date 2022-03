Selgusid Eesti ja Küprose koosseisud otsustavaks kohtumiseks

Tervislikel põhjustel jäid Küprosele sõidust eemale Mattias Käit, Markus Poom ja Martin Miller. Koosseisuga ei liitunud ka Bogdan Vaštšuk, kes ei olnud mänguks Küprosega veel tervenenud. Lisaks ei ole tervislikel põhjustel koondisega kaasas ka kehalise ettevalmistuse treenerit Michael Müllerit.

Mängu peakohtunik on Artur Dias, kes on teenindanud kohtumisi nii Meistrite kui Euroopa liigas ning täitis mullu neljanda kohtuniku rolli Brasiilia ja Hispaania vahelises suveolümpiamängude lisaajale läinud finaalmatšis. Teda abistavad äärtel Paulo Soares ja Rui Tavares, neljanda kohtunikuna on ametis Antonio Emanuel Carvalho Nobre. Mängu videokohtunikud João Pinheiro ja Tiago Martins tulevad samuti Portugalist.

Eesti ja Küprose sõelmängude esimene vaatus lõppes väravateta viigiga ning eesolevast vastasseisust Küprosega sõltub, millist teekonda jätkab Eesti meeste koondis UEFA Rahvuste liigas: võidu korral kindlustatakse koht C-liigas ja kaotuse korral langetakse D-liigasse. Kohtumise otsepilti saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, ülekanne algab kell 18.45.

Eesti koondise koosseis mänguks Küprosega:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Paide Linnameeskond 46/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Nõmme Kalju FC 13/0

22 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 11/0

Kaitsjad

15 Ragnar Klavan (30.10.1985) – Paide Linnameeskond 128/3

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 89/4

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 76/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora (laenul Poltava Vorsklast, UKR) 47/3

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 47/1

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0

2 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 12/0

4 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 138/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 94/14

8 Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 78/17

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 51/1

17 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Piast Gliwice (POL) 44/8

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 19/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 16/4

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 15/0

19 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 8/0

20 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Mänedžer: Miko Pupart

Küprose koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

22 Neofytos Michael (16.12.1993) – APOEL FC 11/0

1 Ioakeim Toumbas (19.02.1999) – AEK Larnaca 0/0

12 Andreas Christodoulou (26.03.1997) – Ethnikos Achnas 0/0

Kaitsjad

9 Dimitris Christofi (28.09.1988) – Anorthosis Famagusta 62/8

4 Nicholas Ioannou (10.11.1995) – Como (ITA) 34/2

3 Constantinos Soteriou (21.06.1996) – AEL Limassol 10/0

2 Stelios Andreou (24.07.2002) – Charleroi (BEL) 5/0

13 Nikolaos Panagiotou (12.05.2000) – AC Omonia 4/0

17 Dimitris Theodorou (10.09.1997) – APOEL FC 1/0

5 Evangelos Kyriacou (03.02.1994) – Olympiakos Nicosia 0/0

Poolkaitsjad

18 Kostakis Artymatas (15.04.1993) – Anorthosis Famagusta 56/1

11 Andreas Avraam (06.06.1987) – Anorthosis Famagusta 48/5

8 Charalampos Kyriakou (09.02.1995) – Apollon Limassol FC 45/0

20 Grigoris Kastanos (30.01.1998) – Salernitana (ITA) 44/3

15 Fotios Papoulis (22.01.1985) – AC Omonia 25/3

23 Ioannis Pittas (10.07.1996) – Apollon Limassol FC 23/1

21 Marinos Tzionis (06.07.2001) – Sporting Kansas City (USA) 13/0

7 Minas Antoniou (22.02.1994) – AEL Limassol 12/0

6 Alexander Gogic (13.04.1994) – Mirren FC (SCO) 9/0

16 Danilo Spoljaric (14.07.1999) – Apollon Limassol FC 1/0

19 Andreas Chrysostomou (14.01.2001) – Anorthosis Famagusta 0/0

Ründajad

10 Pieros Sotiriou (13.01.1993) – Ludogorets Razgrad (BUL) 52/11

14 Andronikos Kakoullis (03.05.2001) – AC Omonia 7/1

Peatreener: Nikos Kostenoglou