Karol Mets korduskohtumise eel: teisipäevane mäng käib ikkagi mõisa peale

Teisipäevane jalgpalli Rahvuste liiga C-liiga sõelmäng Küprose ja Eesti vahel peetakse Larnacas AEK staadionil, mis mahutab 7500 pealtvaatajat. Hoolimata mängu tähtusest, sellist rahvahulka teisipäeval oodata pole.

Eesti koondisele pole kohtumise tähtsuses kahtlustki, sest mängitakse C-liigasse püsimise nimel.

"Kindlasti käib homne mäng ikkagi mõisa peale. Ma ei oskagi praegu emotsionaalselt midagi öelda. Emotsioon tekib lähtuvalt sellest, milline on selle mängu tulemus. Praegu on emotsioonid väga rahulikud ja keskendume mängule," sõnas Eesti koondise kaitsja Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil.

Eesti olukorra teeb natuke raskemaks tõsiasi, et keskväljalt on järjest mängijaid haiguse tõttu ära kukkunud. Viimati näiteks Mattias Käit.

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli sõnas, et jalgpallis ideaalseid olukordi pole. "Peame olema loomingulised ja usun, et leiame teiste mängijatega samuti häid lahendusi. Meil on keskväljale võimalik panna näiteks Sander Puri, kes on seal ka mänginud. Leiame lahendused, võime teha mõned muudatused, nii et eks me näe, kuidas homme asjale läheneme," kommenteeris Häberli.

Mida saab Eesti koondis ise kordusmängus paremini teha? "Arvan, et iga mängija peab palli veidi julgemalt mängima. Teame, et Küpros kodus mängib paremini. Äkki see avab meile mingisugused ruumid, mida ära kasutada. Ma eeldan, et väljak on siin kindlasti parem kui Eestis. See teeb ka seda mängu kvaliteeti ja tõstab tempot ja kõike seda. Arvan, et see võiks olla ka meile kasuks. Üldpildis lihtsalt natukene julgemalt mängida ja mõned liikumised taktikalise poole pealt väljaku peal, mida paremini teha," lisas Mets.

Eesti ja Küprose korduskohtumine toimub teisipäeval, 29. märtsil. Kohtumisele on võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 18.45.