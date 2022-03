Transsoolise ujuja võit USA-s tekitab vastakaid arvamusi

Tegemist on teadaolevalt esimese transsoolise sportlasega, kes USA ülikoolide meistriks kroonitakse. Thomas võistles kolm aastat Pennsylvania ülikooli meeskonnas, kuni hakkas 2019. aasta kevadel hormoonravi saama.

Veebruaris muutis USA ujumisliit oma reegleid, mis lubab transsoolistel sportlastel kõrgema tasemee ujumisvõistlustel teatud tingimustel kaasa lüüa. Selleks tuleb tagada, et neil poleks ebaausat eelist. Muu hulgas tuleb ka kolm aastat enne võistlusi anda testosterooniteste.

Sellest hoolimata oli Atlantas toimunud võistluste tribüünil ja areeni kõrval märgata protestijaid. Rahul polnud ka kõik kaasvõistlejad ja Virginia Techi ülikooli esindav ungarlanna Reka György saatis USA üliõpilasspordi liidule NCAA-le protestikirja.

György jäi 500 jardi eelujumistes esimesena 16 hulgast välja ehk võinuks pääseda edasi B-finaali, kui Thomas võistlustel ei osalenuks. "See valmistab mulle valu," lausus ka 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial kaasa löönud ujuja.

"See on minu viimane kolledživõistlus ja tunnen pettumust. Mul on tunne, et minu finaalikoht võeti minult ära NCAA otsuse tõttu lubada võistelda kellelgi, kes ei ole bioloogiliselt naissoost."

Ungarlanna lisas, et Thomas "teeb seda, mille vastu tal on kirg ja tal on see õigus", aga ta "sooviks kritiseerida NCAA reegleid, mis lubavad tal meie vastu võistelda." "Ma kirjutan seda kirja lootusega, et NCAA avab oma silmad ja muudab tulevikus neid reegleid. See ei näita meie spordiala heas valguses ja see ei austa bioloogiliselt naissoost ujujaid, kes NCAA võistlustel võistlevad."

Samal võistlusel Lia Thomase ja Emma Weyanti järel kolmandaks tulnud Erica Sullivan aga kaitses transsoolist võitjat. "Nagu iga teine sel spordialal, on ka Lia usinalt treeninud, et jõuda sinna, kus ta on ning järginud kõiki reegleid ja juhiseid, mis on talle seatud," teatas Tokyos 1500 meetri vabaltujumises hõbedale tulnud Sullivan väljaande Newsweek vahendusel.

"Nagu iga teinegi sel spordialal - Lia ei võida iga kord. Ja kui ta seda teeb, siis ta väärib - nagu iga teinegi sel spordialal - tunnustamist raskelt saavutatud edu eest, mitte üksnes tema identiteedi tõttu petjaks pidamist."

"Spordis osaleva naisena võin öelda, mis tõeliselt ohud naiste spordis on: seksuaalne kuritarvitamine ja ahistamine, ebavõrdsed tasud ja ressursid ning naiste puudumine juhtimise juures," lõpetas Sullivan.

Olukorda on kommenteerinud ka rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) juht Sebastian Coe. Kergejõustik on saanud palju tähelepanu ennekõike seetõttu, et teatud jooksudistantsidel mõõdetakse naiste testosteroonitaset ja kui see pole piisavalt madal, siis starti ei saa.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu reeglid sätestavad, et transsoolisel sportlasel peab olema madal testosteroonitase vähemalt 12 kuud enne võistlemist. Ka Thomase juhtumi puhul mõõdetakse testosterooni ja just selle näitu peab britt võtmeküsimuseks.

"Vaadake 12-13-aastaseid tüdrukuid. Ma mäletan, kui minu tütred võitsid regulaarselt oma klassi poisse, aga nii, kui algas puberteet, tehti vahe sisse ja see ka jäi. Sugu ei trumpa üle bioloogiat."

"Ei saa jätta tähelepanuta avalikkuse suhtumist, mõistagi mitte. Aga teadus on tähtis. Kui ma poleks rahul olemasoleva teadusega, mis eksperdid ja valdkonnasisesed rühmad on pikka aega kasutanud - kui ma poleks selles kindel -, siis oleks meil väga erinev keskkond."