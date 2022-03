Klavan: meeskond on ennast võidelnud sinna, kus enesetunne on hea

Esmaspäeval Tallinnas kogunenud jalgpallikoondis tunneb oluliste Rahvuste liiga sõelmängude eel enesekindlust, hoolimata sellest, et vigastused ja haigused on koondist mõnevõrra räsinud. See-eest on üle pika aja koondises tagasi keskkaitsja Ragnar Klavan.

Kui Ragnar Klavan viimati 2019. aasta sügisel koondisesse kuulus, oli ta veel Cagliari mängija ning koroonaviirus polnud veel maailma räsima asunud. Kahe ja poole aastaga on maailm põhjalikult muutunud. Klavan on ka varem kutseid saanud ja neid alati kaalunud.

"Eks iga koondise aken olen neid mõtteid mõlgutanud ja eks seal on neid erinevaid põhjuseid, miks see ei ole niimoodi läinud. Vaadata nüüd, et kaks-pool aastat on kiiresti mööda läinud, ei tundunudki, et nii pikk vahe sisse jäi, kahjuks kalender näitab, et tuli ikka päris pikk paus, aga hetkel on mul hea meel tagasi olla," rääkis Klavan.

Igapäevaselt Paide linnameeskonnas mängiv 36-aastane keskkaitsja vormi ja tervise üle ei kurda.

"Ma arvan, et see vorm on okei. Kui ta midagi head ei oleks, siis ma võib-olla nii kaugele ei olekski jõudnud siin koondise võtmes. Praegu olen siin ja annan endast parima," lisas ta.

Aasta alguses Šveitsi kõrgliigakubisse Zürichisse suundunud kaitsja Karol Mets tunneb end samuti heas vormis.

"Kindlasti olen oma otsusega väga rahul. Soovisin professionaalset keskkonda, soovisin karjääris teha sammu edasi, see õnnestus, nii et otsusega olen väga rahul, olen ka hästi kohanenud, võitlen põhikoosseisu koha nimel ja hetkel asjad liiguvad positiivses suunas," sõnas Mets.

Eelmine koondiseaasta sujus positiivselt ja nüüd loodetakse selles tuules ka jätkata. "Minu isiklik enesekindlus on tõusnud selle pealt, et ma olen mänginud ja olen heas keskkonnas, kus treeningute tase on väga kõrge, kindlasti selle pealt on enesekindlus individuaalselt tõusnud, meeskondlikult, eks me näe seda väljakul - loodame, et see eelmise aasta positiivne emotsioon kandub üle ka nendesse mängudesse," rääkis Mets.

Klavan on vahepeal kõrvalt koondise käekäiku ja arengut jälginud ning nähtuga rahul. Ka läbipõlemisohtu tähtsate sõelmängude eel ei näe.

"Uue peatreeneri käe all see meeskond on ennast võidelnud sinna, kus enesetunne on hea ja selles suhtes selle pealt on hea nende mängude peale minna," kommenteeris Klavan.

Eesti ja Küprose esimene Rahvuste liiga sõelmäng toimub neljapäeval ja algusega kell 18.45 näeb seda ka otseülekandes ETV2 vahendusel.