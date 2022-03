Anier Tai liigast: teisel poolajal läheb mäng lahtiseks, mulle see meeldib

Just 23-aastase Mattias Käidi värav tõi neli ja pool aastat tagasi Eestile Küprose vastu maailmameistrivõistluste valikmängus kolm võidupunkti. Alates jaanuarist mängib Käit Rumeenia liigas Bukaresti Rapidi ridades, saab peatreener Adrian Mutu käe all korralikult mänguaega ja on valikuga rahul.

"See on üks minu parimaid välismaaperioode," tõdes Käit intervjuus ERR-ile. "Mängin pidevalt, täismängud, on tulnud väravaid ja väravasööte. Tervis on ka korras, kõik on hästi. Norraga on mul raske võrrelda, liigas ma platsile ei saanud, aga tundub, et Rumeenia liiga on Sloveeniast tehnilisem ja kiirema tempoga. Mulle meeldib praegu Rumeenias, kõik on positiivne."

31-aastane Henri Anier siirdus Taisse aasta esimestel päevadel ja on oma esitustega koduklubi Muangthong Unitedi eest siiamaani jäänud rahule. Klubi on Tai liigatabelis viiendal kohal, Anier ise on saanud üheksa liigamänguga kirja neli väravat, neist kolm on sündinud viimase nelja mängu jooksul.

"Eks ta selline tehniline ja lahtine ole," iseloomustas Anier. "Ilmselt kliima ka mõjutab seda, et just teine poolaeg võib mängus kujuneda lahtiseks ja ühe värava alt teise alla. Mulle kui ründajale see meeldib. Iga mäng ja iga trenn on vaja ennast tõestada. Kui lööd värava ja oled hästi mänginud, siis on kõigil hea meel, aga kui läheb teistpidi, tunned kohe survet. Fännikultuur on võimas, kõik on toetavad," lisas ründaja.