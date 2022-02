Poola keeldub Venemaaga mängimast, pall FIFA väljakupoolel

Vastavalt turniirisüsteemile peaks Poola mängima 24. märtsil Moskvas Venemaaga ja kohtumise võitja pallib kas Moskvas või Poolas Chorzowis paari Rootsi - Tšehhi võitjaga. Miniturniiri võitja pääseb finaalturniirile.

Poola jalgpalliliidu president Cezary Kulesza andis aga laupäeva hommikul teada, et Poola koondis keeldub Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse igal juhul Venemaaga mängimast ja seda ükskõik, millisel pinnal.

"Aitab sõnadest, aeg tegudeks!" teatas Kulesza ühismeedias. "Seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukraina suunal, ei kavatse Poola jalgpallikoondis mängida Venemaaga rahvuskoondisega play-off mängu."

Ühepoolne otsus võib tähendada Poolale tehnilist kaotust ja MM-pileti kaotamist, aga see alaliitu ei morjenda. Otsuse taga on ka avalikkuse toetus. "See on ainus õige otsus," jätkas Kulesza. "Oleme läbirääkimistes Rootsi ja Tšehhi alaliitudega, et esitada FIFA-le ühine seisukoht."

Alaliidu juhiga nõustub ka Poola koondise suurim täht Robert Lewandowski. "Ma ei kujuta ette mängimist Venemaa rahvuskoondisega olukorras, kus jätkub relvastatud rünnak Ukrainale," kirjutas ta ühismeedias. "Venemaa jalgpallurid ja fännid selle eest ei vastuta, aga me ei saa teha nägu, et midagi ei toimu."

Poolakate otsus ning Rootsi ja Tšehhi võimalik kaasatulek tähendab, et igal juhul on pall rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) väljakupoolel, kes peab olukorrale lahenduse leidma.