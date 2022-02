Ukrainas mängivad Eesti jalgpallikoondislased naasevad kodumaale

Ukraina kõrgliigas mängivad Eesti jalgpallikoondise mängijad Joonas Tamm, Bogdan Vaštšuk ja Vladislav Kreida andsid teada, et on teel tagasi Eestisse. Lisaks viibib Ukrainas ka Mihkel Ainsalu, kes samuti kinnitas, et sõidab praegu tagasi Eestisse.