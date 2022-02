Levadia peatreener: oleme hooaja alguseks valmis

Mullu Premium liiga võitnud FCI Levadia lõpetas hooajaks ettevalmistava Türgi treeninglaagri 1:3 kaotusega Ukraina kõrgliigavõistkonna FC Kolos Kovalivka vastu. Kokku mängis Levadia Türgi treeninglaagris viis kohtumist, millest võideti üks, viigistati üks ning kaotati kolm.

"Ma olen väga õnnelik selle treeninglaagri üle: kuidas me treenisime ja kuidas me mängisime oma mänge. Me ehitasime meeskonnas atmosfääri, ehitasime oma mängu ja ma olen rahul kuidas me väljakul välja nägime," rääkis Savic klubi kodulehele.

"Muidugi mängisime me väga heade vastastega ja nad näitasid meile kus me peame arenema. See oligi laagri eesmärk mängida paremate vastastega, et näha, kus on meie nõrgad kohad ja kus me peame veel arenema. Lisaks nägin heade vastaste vastu meie häid külgi ja me oleme hooaja alguseks täiesti valmis. Ma olen väga optimistilik, et me täidame kõik need eesmärgid, mida me 2022. aasta hooajaks täitma peame," lisas Savic.

Reedel naaseb klubi Eestisse ning hakkab valmistuma klubihooaja avamänguks Superkarika finaalis FC Flora vastu, mis toimub 25. veebruaril. Premium liiga uus hooaeg algab 1. märtsil, kui avamängus kohtub Levadia Tallinna Kaleviga.