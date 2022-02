Premium liiga hooaja avavad Levadia ja Kalev

Lisaks Tallinna FCI Levadia ja JK Tallinna Kalevi kohtumisele lähevad teisipäeval, 1. märtsil vastamisi ka Pärnu JK Vaprus ja Paide Linnameeskond. Kolm järgmist kohtumist mängitakse päev hiljem, kui mõõtu võtavad JK Narva Trans ja Tallinna JK Legion, Nõmme Kalju FC ja FC Kuressaare ning Tartu JK Tammeka ja Tallinna FC Flora. Kõik võistkonnad astuvad väljakutele ka samal nädalavahetusel, kui peetakse teise vooru kohtumised.

Hooaja viimased kohtumised on planeeritud 12. novembrile. Kalendrit koostades on arvestatud ka olukorraga, kus Eesti klubid pääsevad eurosarjades edasi ning selleks juhuks on ettenähtud alternatiivne mängude kava.

Kogu hooaja vältel saab kõigile Premium liiga mängudele lisaks staadionilt kaasa elada ka otsepildis ETV2, ETV+, Soccernet.ee ja Jalgpall.ee vahendusel. Kõik nädalavahetusel peetavad Premium liiga voorud (v.a. perioodil jaanipäevast 31. augustini) lõppevad pühapäevase ETV2 telemänguga, mille avavile kõlab kell 17.15. Uuendusena eelneb nendele telemängudele pooletunnine jalgpallistuudio, kus arutletakse vooru tähtsamate sündmuste üle. Tänavuse hooaja mängude kava on vaatajasõbralik nii staadionil kui ka telepildi vahendusel kaasaelajale, sest 180 kohtumise seas kattuvad vastasseisud ajaliselt vaid viiel korral.

Kalendrid on paigas ka esiliigas ja esiliiga B-s, seejuures saavad mõlemad avapaugu neljapäeval, 3. märtsil. Esiliiga hooaja avab kell 18.00 Tallinna FC Flora U-21 ja liigasse tõusnud Viimsi JK vastasseis. Kõigis 36 esiliiga voorus saab ühele kohtumisele kaasa elada Soccernet.ee otsepildis ning avavoorus on otsemänguks Pärnu JK ja Viljandi JK Tuleviku kohtumine. Esiliiga B hooaja esimene kohtumine peetakse samuti kell 18.00, kui vastamisi lähevad JK Tallinna Kalev U-21 – Nõmme Kalju FC U-21.

Kodune klubijalgpallihooaeg saab alguse juba sel kuul, kui 25. veebruaril selgitavad Superkarika võitja möödunud hooaja kaks parimat Levadia ja Flora.