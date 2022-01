Levadiaga liitus Eesti koondise legendi 14-aastane poeg

Oma mängijakarjääris on Eesti koondise legendi Marko Kristali poeg Patrik olnud osa nii Harju JK-st kui ka JK Tallinna Kalevist. Lõppenud aastal teenis Kristal lõviosa mänguajast Eesti U-15 meeskonnas, lüües ka kaptenirolli täites U-17 eliitliiga II-s 17 väravat, kirjutab Soccernet.ee.

"Nii Marko Savic kui mina näeme temas suurt potentsiaali Eesti jalgpallile. Ta on sellises vanuses, kus suudaks juba praegu U21 võistkonnas heal tasemel mängida," usub FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink.

"Me loodame, et Patrikust saab väga kõrge klassiga mängija. Me esitleme tema klubiga liitumist laiemalt, sest usume temasse. Usun, et temast saab nii Eesti koondise kui Levadia liider, aga selle jaoks peab ta nägema palju vaeva ja tegema väga kõvasti tööd," sõnas Levadia esindusmeeskonna peatreener Marko Savic.