Rennisõidus hea esituse teinud Sildaru pidi leppima neljanda kohaga

Sildaru parimaks tulemuseks jäi teises voorus saadud 87 punkti. Esimesel katsel sai ta 80,25 ja kolmandal katsel 85 punkti. Pronksmedalist jäi Sildarut lahutama vaid 0,75 punkti.

Kuldmedali võttis suursoosik hiinlanna Eileen Gu, kes sai oma parimal katsel 95,25 punkti. Teise koha sai 2018. aasta olümpiavõitja kanadalanna Cassie Sharpe (90,75) ning pronksmedali teenis tema kaasmaalane Rachael Karker (87,75).

Esinelikule järgnesid hiinlanna Fanghui Li (86,50) ja ameeriklanna Hanna Faulhaber (85,25).

Enne finaali:

Sildaru tegi kvalifikatsioonis ainult ühe katse ning sai selle eest 87,50 punkti, mis andis kolmanda koha. Eelvõistluse võitis hiinlanna Eileen Gu, kes sai teises voorus lausa 95,50 punkti. Eestlanna ja Gu vahele jäi kanadalanna Rachael Karker (89,50). Karkeri kaasmaalane Cassie Sharpe, kes samal alal 2018. aastal olümpiakulla võitis, oli eelvõistlusel 86,25 punktiga kuues.

Sildaru rääkis pärast kvalifikatsiooni ERR-ile, et finaaliks jäi tal veel varu. "Eks ma tõenäoliselt saan mõned üheksad juurde panna ja saan ühe viie veel teha. Eks me vaatame, mida täpselt ja kuidas me teeme. Mõned mõtted on juba olemas."

Sildaru treener Mihkel Ustav ütles, et nad proovivad kõik katsed võimalikult puhtalt ära sooritada. "Võita on väga keeruline, aga me proovime oma sõitu teha nii, nagu me oleme seda igal pool teinud. Proovime kõrgele minna, korralikud haarded teha ja võimalikult puhtalt katsed ära sooritada,"

Finaalis on igal sportlasel kahe asemel kolm katset, millest arvesse läheb parim. Esimesena läheb rajale kvalifikatsiooni 12. naine ehk sakslanna Sabrine Cakmakli. Sildaru teeb oma esimese katse kümnendana.

Kui Sildaru rennisõidus medali võidab, on ta murdmaasuusatajate Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun-Vähi järel kolmas eestlane, kes on taliolümpiamängudelt rohkem kui ühe medali võitnud. Oma esimese medali võitis Sildaru teisipäeval pargisõidus, kus tuli kolmandaks.

Suurfavoriit Gu on nendelt olümpiamängudelt võitnud juba kaks medalit – pargisõidus hõbeda ja Big Airis kulla. ERR-ile antud intervjuus ütles Gu, et rennisõit on tema lemmikala.