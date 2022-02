Sildaru pääses oma sünnipäeval kindlalt lõppvõistlusele

Sildaru tegi vaid ühe katse ning sellest piisas, et edasipääs kindlustada. Teisest katsest eestlanna loobus.

Kvalifikatsiooni võitis hiinlanna Eileen Gu, kes sai esimeses voorus 93,75 ja teises voorus 95,50 punkti. Sildaru ja Gu vahele jäi kanadalanna Rachael Karker (88,50 ja 89,50 punkti).

Enne võistlust:

Stardiprotokollist leiab 20 freestyle suusatajat ning eestlanna stardib üheksandana. Kui Sildaru võidab rennisõidus medali, on ta murdmaasuusatajate Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun-Vähi järel kolmas eestlane, kes on taliolümpiamängudelt rohkem kui ühe medali võitnud. Oma esimese medali võitis Sildaru teisipäeval pargisõidus, kus tuli kolmandaks.

Suurfavoriit hiinlanna Eileen Gu teeb oma esituse rennisõidus kolmandana. Gu on nendelt olümpiamängudelt võitnud juba kaks medalit – pargisõidus hõbeda ning Big Airis kulla. Finaalipääsu jahivad kindlasti ka kanadalanna Rachael Karker, kes mullusel MM-il Gu järel hõbedale tuli ning tema kaasmaalane Cassie Sharpe, kes 2018. aastal samal alal olümpiakulla võitis.

Rennisõidus on kõigil sõitjatel kaks katset, millest parim tulemus läheb arvesse. Päev hiljem toimuvasse finaali saavad kvalifikatsioonist edasi 12 paremat.

Ühe rennisõidu treeningu pidi Sildaru vahele jätma, sest halva ilma tõttu lükati pargisõidu võistlus edasi ning see ajas programmi liiga tihedaks.

"Ma ütleks, et see on võib-olla üks paremaid renne, mida sõitnud olen," sõnas Sildaru ERR-ile. "Paljud sõitjadki ütlevad, et see on siin väga hea. Mulle endale meeldib see väga."

"Ootame väga rasket võistlust jälle! Häid sõitjaid on palju, favoriite on palju," lausus Sildaru treener Mihkel Ustav ERR-ile teisipäeval. "Eks näis, kuidas siin läheb. Loodame, et läheb kõige paremini! Loodame, et suusk lahti ei tule! Näeme juba kvalifikatsioonis!"