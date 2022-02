Sildaru: ma andsin endast kõik, mis mul anda oli

Eesti freestyle-suusataja Kelly Sildaru sai Pekingi taliolümpiamängudel rennisõidus neljanda koha. Eesti ajakirjanikele antud intervjuus ütles Sildaru, et ta on siiski õnnelik, et andis endast maksimumi.

Sildaru rääkis, et ta on väga rahul ja tunneb, et pargisõidus võidetud pronks oli väga suure tähendusega. "Ma olin justkui oma eesmärgi juba täitnud," sõnas ta.

"Esimesel kahel katsel tegin ma kindlama peale sõidu ning viimasel katsel läksin kõike mängu panema. Teisel üheksal ma ei saanud aga hästi haaret ja see polnud kõige parem. Mu kolmas hüpe oli ka pisut liimist lahti ning neljandal hüppel tahtsin ka viie teha, aga kuna mu kolmas hüpe läks natuke aia taha, siis seetõttu läks nii ka neljanda hüppega," rääkis Sildaru.

Enda sõnul on tal väga hea meel, et ta läks lõpus kõike mängu panema ja endast maksimumi andis. Ilma kohta ütles Sildaru, et renni all oli päris palju värsket ja lahtist lund ning ka tuul mõjutas teda päris palju. "Just paremas seinas vahepeal, kui tuul oli, siis see oli vastu ja hoogu üldse polnud. Ma isegi ei saanud hommikul oma switch'idega ääre peale kuidagi. Võistluse käigus läks tuul natuke paremaks ja nii saime ka viimasel sõidul natuke juurde panna," lausus ta.

Sildaru ütles, et teda 0,75 punkti kripeldama ei jää. "Ma olen ise rahul. See oli mu viimane start sellel olümpial ja ma olen ise kuidagi nii rahulik. Mingil määral on mul hea meel, et see läbi on, sest ma saan nüüd koju minna ja natuke puhata. Ma andsin endast kõik, mis mul anda oli."

Selle kohta, kas oleks võinud Big Airi võistluse vahele jätta, ütles Sildaru, et ta tundis, et peab olümpiast maksimumi võtma, sest suurvõistlus on vaid iga nelja aasta tagant.

Sildaru üks kõige suuremaid hirme olümpia eel oli see, et ta saab taas vigastada ning olümpiale sõita ei saa nagu juhtus neli aastat tagasi. "Terve aeg üritasin ennast tervena hoida, et ma ikka kohale jõuaksin. Nüüd ma olen siin, mul on üks medal, neljas koht ja ka 17. koht. Ma võin väga rahule jääda."

Oma järgmisi plaane Sildaru kommenteerida ei osanud. "Praegu on eesmärk koju minna ja see hooaeg kuidagi ära lõpetada," ütles ta. "Eks ma neid MK-etappe vaatan jooksvalt. Kuskile tahaks küll minna, aga kuhu, seda ma veel ei tea."