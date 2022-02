Sildaru: olen üllatunud, et sellise katse eest nii palju punkte sain

Sildaru tegi kvalifikatsioonis ainult ühe katse ja sai selle eest 87,50 punkti. "Olen väga rahul oma esitusega," ütles Sildaru ERR-ile antud intervjuus. "Samas olen üllatunud, et sellise katse eest nii palju punkte sain. See oli väga kindla peale minek. Tavaliselt kvalifikatsioonides ma ei tee nii kerget katset ja see oli väga üllatav, et ma nii palju punkte sain."

Mis sinu jaoks nii kerget ja kindlat selles laskumises oli? "Eks ta kindel oli just sellepärast, et need trikid, mis ma tegin, on piisavalt lihtsad. Ma tean, et need tulevad mul alati välja. Selles peitubki see lihtsus," sõnas Sildaru.

Kolme pööret sa täna ei näidanud? "Täna mitte, võib-olla homme finaalis saab kindlasti juurde panna. Täna mõtlesin, et võtan rahulikult."

Palju varu sul homseks finaaliks jäi? "Eks ma tõenäoliselt saan mõned üheksad juurde panna ja saan ühe viie veel teha. Eks me hakkame homme vaatama, mida täpselt ja kuidas me teeme. Mõned mõtted on juba olemas," tõdes Sildaru.

Kui palju sa kõrgust siin rennis taga ajad? "Ma lähen ikka nii kõrgele, kui julgen. Täna hommikul ka renn oli päris kiire ja see oli alguses päris hirmutav. Ma läksin kohe kõrgemale, kui ma ootasin, aga mida rohkem ma sõitsin seda mugavamaks see ka läks," lausus eestlanna. "Suusad ka täna toimisid."

Mida veel peaks tegema finaalis, et rennisõidus medal võtta? "Seda on alati väga raske öelda, sest kohtunikud on lõpuks need, kes otsustavad. Ma pean ise oma maksimumi tegema ja lihtsalt nautima," ütles Sildaru.

Kuivõrd värske sa oled? Nii vähe on möödas suurest medali rõõmust. "On tunda, et keha on väsinud ja kurnatud, aga eks ma üritan täna võimalikult palju veel puhata ja taastuda enne homset finaali," tunnistas Sildaru.

Sildaru rääkis, et enne homset finaali ta midagi erilist ette ei võta. "Minu jaoks olümpia on justkui iga teine võistlus. Kõik protseduurid ja asjad, mis ma teen on täpselt samad, mis igal teisel võistlusel."

Seleta täpsemalt oma tänane sõit lahti. "Kõigepealt tegin paremale viie, siis tegin vasakule viie, siis tegin vasakule alley oop viie, paremale alley oop'is kaheksa, siis seitsme, switch viie ja switch viie," kirjeldas Sildaru lõpetuseks oma esitust.