Eileen Gu ERR-ile: Kelly on alati konkurent, kellega tuleb arvestada

Sa oled nii enesekindel ja olid enne kvalifikatsiooni suurfavoriit. Sul läks mõlemal katsel väga hästi, kui õnnelik sa oled ja mis sulle nii palju enesekindlust annab?

"Aitäh! Ma lähen igale võistlusele oma parimat tegema ja see on kõik, mida ma ka teha saan. Ma töötan väga palju oma vaimse poolega ja proovin üleliigsest pingest üle olla. Mulle on väga palju ootusi pandud, aga kui ma suusatan, siis ma teen seda enda jaoks. Teen seda, sest ma armastan seda. Rennisõit on ilmselt mu lemmikala selle voolavuse ja rütmi pärast. Ma tahan lihtsalt seda nautida ja endast parima anda."

Kas sul jäi varu ka finaaliks?

"Kindlasti, 100 protsenti! Ma olin eile ja päev enne eilset pargisõidust väga väsinud ning kohe pärast seda tuli rennisõidu treening. Täna ärgates tundsin ma ennast aga väga-väga hästi. Proovin ka täna hästi magada ja taastuda, et homme värske olla ja võistlema minna."

Äkki sa pole sellepärast enam nii närvis, et sul on juba kaks medalit võidetud?

"Mul on nii suur au, et mul on kaks medalit juba käes ja lähen oma kolmandat püüdma. Lisaks olen veel ainuke suusataja, kes on kõigil kolmel alal finaali jõudnud. See on minu jaoks täiesti hullumeelne ja ma olen nii tänulik selle võimaluse eest. Ma üritan võtta päev korraga. Ma teen, mida ma armastan ja medalid on lihtsalt kirss tordil."

Kui ohtlik on Kelly Sildaru sinu jaoks homme? Kas sa oled mõelnud, mida ta võib teha, et võit võtta?

"Kelly on suurepärane suusataja. Tema järjepidevus on imetlusväärne ja ma olen talle väga palju suureks kasvades alt üles vaadanud. Ta on vaid aasta minust vanem, kuid juba võitis X-mängudel medaleid. Mina lihtsalt üritasin suusatada ja mõtlesin, et ta on imeline. Ta on järjepidev ja iga kord, kui ta isegi kukub, siis ta suudab võita. See on asi, mida ma tema juures väga imetlen. Lisaks pöörleb ta rennisõidus erinevates suundades ning tema haare on väga hea. Kelly on alati oht, millega tuleb arvestada ja mul on au temaga samal rajal võistelda."