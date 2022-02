Ustav: proovime finaalis katsed võimalikult puhtalt ära sooritada

"Olen väga rahul. Ma arvan, et kõik oleksid sellise katsega kolmanda kohaga rahul. Super tubli oli Kelly," ütles Ustav ERR-ile. "Tüdrukud tegid päris häid sõite ja said väiksema skoori kui Kelly. Natuke üllatav on ka minu jaoks see."

"Sõit oli korralik, aga raskusaste oli võib-olla madalam võrreldes teistega. Aga ju siis puhas sõit läks täna paremini läbi," tõdes Ustav.

Ustav kirjeldas ka ise Sildaru sõitu. "Kelly sõit algas paremale poolteist pööret, siis tuli vasakule poolteist pööret, vasakule poolteist pööret üles mäkke, paremale üles mäkke ja teistpidi pool pööret, alla mäkke kaks pööret, selg ees poolteist pööret ja teistpidi selg ees poolteist pööret. Hästi tehniline sõit, kõik suunad, kuhu oli võimalik pöörelda tegi ta läbi. Ilmselt see aitas ka suurele skoorile kaasa."

"Haarded olid ka puhtad, aga kõrgemale oleks pidanud saama. Aga eks see oli esimene sõit meil alles ja teisel katsel oleks kõrgust tõstnud ka, kui oleks vaja olnud," lausus Ustav.

Kas Eileen Gu'd on raske võita homses finaalis? "Nagu me nägime ka maailma karika põhjal, siis ta domineerib hetkel seda ala ja see on ka tema kõige tugevam ala. Ta sõidab väga hästi ja on korralikult trenni teinud," rääkis Ustav "Võita on väga keeruline, aga me proovime oma sõitu teha nii, nagu me oleme igalpool seda teinud. Proovime kõrgele minna, korralikud haarded teha ja võimalikult puhtalt katsed ära sooritada,"

Kui värske Kelly on pärast seda medali võitu, arvestades seda, kui pikad need päevad siin olnud on? "Pigem on väsinud. Ma lugesin kuskilt, et Hiina tüdruk kirjutas samuti enda kohta, et ta on nii vaimselt kui ka füüsiliselt juba väsinud sellest rallist. Kindlasti on nendel kahel tüdrukul raskem võistlema minna kui teistel tüdrukutel. Aga nagu aeg on näidanud, siis oleme me toime tulnud ja kõik läheb hästi," sõnas Ustav.

Sildaru suuski määrib Norra tiim ja Eesti Suusaliidust Rauno Loit. "Oleme nende tööga väga rahul ja ei pea ise sellepärast muretsema. Kõik vajadused on tagatud. Ilmselt rennis hoo probleemi ei teki. Täna oli ka näha, et väga kiire ja libe renn oli. Võrreldes eilse trenniga oli vahe meeletu," ütles Ustav.

Kas tähistate Kelly sünnipäeva ka kuidagi eriliselt? "Lähme sööme torti!" naeris Ustav. "Homme on tähtis päev tulemas ja ilmselt piirdume täna koogiga."