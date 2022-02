Sildaru pidi loobuma ühest rennisõidu trennist

Algul pidi pargisõidu kvalifikatsioon toimuma pühapäeval ja põhivõistlus esmaspäeval, aga tuulised olud ei lubanud pühapäeval võistlusega alustada.

Sildaru olümpiamängude viimane ala ehk rennisõit on kavas neljapäeval-reedel ehk 17. veebruaril kvalifikatsioon ja 18. veebruaril lõppvõistlus.

"Renn on päris korralik. Täna kahjuks trenni ei jõua, nagu ma aru sain," lausus Sildaru treener Mihkel Ustav ERR-ile. "Siin on veel dopingukontroll ja asjad teha. Saame korraliku trenni teha ja siis juba võistlusele."

Sellelt alalt oodatakse taas hiinlanna Eileen Gu ja Sildaru vastasseisu, aga lisaks loetakse favoriitide hulka ka mullusel MM-il Gu järel hõbedale tulnud kanadalane Rachael Karker.

"Ootame väga rasket võistlust jälle! Häid sõitjaid on palju, favoriite on palju," lausus Ustav. "Eks näis, kuidas siin läheb. Loodame, et läheb kõige paremini! Loodame, et suusk lahti ei tule! Näeme juba kvalifikatsioonis!"