Tartu Välk hokiklubi mängija tegi pärast mängu pruudile abieluettepaneku

Õigupoolest polnud meistrivõistluste liidri Välgu 7:5 võidus Everesti üle eriskummalist mitte midagi – pigem vastupidi. Välgu kaitsja Nikita Tsõganovi jaoks tähendas see aga erakordselt palju. Nimelt oli temas küpsenud otsus, paluda sealsamas jääl kahe võistkonna mängujärgsel rivistusel kolleegide, kohtunike ja publiku ees oma südamedaami kätt.

"Jah, tegemist oli kindlasti minu jaoks ühe tähtsama võiduga. Ma närveerisin kõvasti, aga meeskond toetas mind kõigest väest. Osa meeskonnast teadis, mis pärast kohtumise lõppu toimuma hakkab. Mäng oli väga pingeline ja seis tablool tasavägine, üheväravaline edu- või kaotusseis. Aga näitasime iseloomu ja kohtumine oli lõpuks võidukas," rääkis Tsõganov.

Mõni abieluettepanek tehakse tõeliselt privaatses keskkonnas. Sellest konkreetsest ettepanekust said aga lisaks kohalolijatele otseülekande vahendusel kohe teada ka teised jäähokisõbrad. Sotsiaalmeediaski muutus videolõik Tartu hokimängija julgest teost väga populaarseks.

"Meeskonnaliikmetest teadis vaid kindel arv inimesi, umbes kaks-kolm inimest. Arvati, et ma tahan ettepaneku teha laupäeval, aga mina ütlesin, et ei, mitte laupäeval, vaid pühapäeval. Tekkis väike segadus, aga kuuldus siiski levis," sõnas Tsõganov.

Kust tuli idee, teha abieluettepanek pärast mängu jääl? "Väiksena ikka mõnikord kujutad ette, et kui ma peaksin ettepaneku tegema, siis kuidas see välja näeb. See oli väike unistus: täistribüünide ees, kui kõik vaatavad, treenerid ja meeskonnakaaslased ning sel hetkel on kogu tähelepanu sinul. Neiu on šokis ja kõik aplodeerivad. Ta ei saa aru, mis toimub ja nii ma seda ette kujutasingi," rääkis Tsõganov.

Tartu võitis kohtumise 7:5. Kas oleksite abieluettepaneku teinud ka juhul, kui teil poleks õnnestunud mängu võita? "Jah, esimene plaan oli tõesti ainult võidu puhul teha. Halvemal juhul ma poleks ettepanekut tegema hakanud, sest võit on sisemine seisund kõigile: endale, meeskonnale ja fännidele. Ilmselt oleks kaotuse puhul tulnud ettepaneku tegemine edasi lükata. See samm on ju nagunii selline, mida igaüks teha ei julgekski ja tegelikult olin põhjalikult valmistunud. Pingutasin kõigest jõust ja täispanga peale, olin tellinud ka lilled ning palvetasin, et võit tuleks. Ma tõesti püüdsin kõigest jõust. Tegelikult unustasin kogu teksti ära, mille olin valmis mõelnud, aga lõpuks läks kõik hästi," tõdes Tsõganov.

"Te ju nägite, kuidas jah vastuse peale kogu meeskond kohale tormas ja meid õnnitles. Pärast riietusruumis sain kaaslastelt veel palju kiidusõnu, kui julge ma olin olnud - mitte igaüks ei söandaks sellist asja teha. Mulle kingiti ka traditsiooniline mängu parima auhind."

Jäähoki on mõnikord päris agressiivne mäng, aga teie olete vist romantik. Kas need pole mitte vastandlikud asjad? "Need on täiesti erinevad asjad. Tõesti, mäng on agressiivne, aga see ei pea tähendama, et sa seda ka elus oled. Võib-olla sõltub see hokimängulisest kasvatusest, mis sa väiksena saad: kui lähed jääle, siis pead olema karm ja mõtlema ainult mängule, aga kõik muu teisel pool jääd paned niikauaks kõrvale. Seega võidki elus olla kõige romantilisem inimene, suheldes inimestega ülimalt viisakalt, aga jääl oled valmis teisele kasvõi vastu hambaid lööma," ütles Tsõganov.

Ausalt vastates, kas olite kohtumise jooksul oma mõtetega tõesti vaid mängu juures? "Püüdsin tõesti mõelda ainult mängule, aga südames sain aru, et pärast matši ootab mind veel üks väljakutse, aga püüdsin sellest mitte mõelda. Ütlesin endale pidevalt: praegu ei ole veel õige aeg, praegu mõtle vaid mängule, aga kolmanda perioodi lõpus võid juba sellele mõelda," lausus Tsõganov.