Johaug võttis Niskaneni ees oma teise kulla vaid 0,4-sekundilise eduga

Võistlust alustas hästi venelanna Natalja Neprjajeva, kes edestas 1,3 km vaheajapunktis kõiki konkurente ligi kümne sekundiga. Poolel maal näitasid parimat aega juba Therese Johaug ja soomlanna Kerttu Niskanen ning venelanna kaotas neile 6,2 sekundit.

Niskanen tegi seejärel tempot, kui oli 6,8 km peal Johaugist parem 10,1 sekundiga, ent norralanna lõpetas võistluse võimsalt ja võitis soomlanna ees kulla vaid 0,4-sekundilise eduga.

Ka pronksmedal läks neljapäeval Soome, kui Krista Pärmäkoski oli Neprjajevast finišis parem 0,1 sekundit. Johaugist jäi Pärmäkoskit lahutama 31,5 sekundit, soomlanna teenis samal distantsil Marit Björgeniga jagamisele läinud pronksi ka neli aastat tagasi.

Eestlannade parim oli Keidy Kaasiku, kes kaotas Johaugile 4.49,1. Tema kaksikõde Kaidy (+5.44,4) oli 70. ja Aveli Uustalu (+7.39,9) 79.

Enne võistlust:

Suurfavoriidina läheb starti suusavahetusega sõidus oma karjääri esimese individuaalse kuldmedali võitnud Therese Johaug. "Tean, et teised tüdrukud on võitluseks valmis ja pean sõitma kiiresti, kui tahan taas oma unistuseni jõuda," rääkis norralanna reporteritele.

"Minu eesmärk nende mängude eel oli võita üks individuaalne kuld, see [suusavahetusega sõidu võit] tähendab palju. Aga kui oled juba kulda maitsnud, tahad enamat, seega jätkan tempokalt võistlemist," sõnas Johaug klassikasõidu eel. Norralanna arvas, et neljapäeval on tema peamisteks konkurentideks soomlannad Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen.

Stardis on ka kolm eestlannat: numbri all 33 läheb starti Kaidy Kaasiku, 65 Keidy Kaasiku ja 69 Aveli Uustalu.