Johaug võitis suusavahetusega sõidus oma esimese individuaalse olümpiakulla

Johaug, rootslanna Frida Karlsson ning soomlannad Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski jõudsid suuski vahetama samaaegselt, aga siis näitas Johaug võimsat minekut ning jõudis 8,8 km vaheajapunkti juba 15,8 sekundit enne Karlssonit.

Kümne kilomeetri peal edestas 14-kordne maailmameister Karlssonit 26 sekundiga, omakorda kümme sekundit kaotasid rootslannale Niskanen, Pärmäkoski, Teresa Stadlober ja Natalja Neprjajeva, kuid veidi hiljem PyeongChangi olümpiapronks Pärmäkoski väsis ja langes medalikonkurentsist välja.

Karjääri esimese individuaalse olümpiakulla võitnud Johaugi, kelle edu kasvas lõpu eel ligi minutile, järel haaras hõbemedali lõpuspurdis parem olnud Neprjajeva (+30,2). Venelanna edestas üllatusnaisena pronksi võitnud Stadloberit 0,3 sekundiga. Niskanen (+36,1) jäi lõpuks esimesena medalita, viies oli Karlsson (+42,5) ja kuues ameeriklanna Jessica Diggins (+50,5).

Suuski 47. kohal vahetanud Keidy Kaasiku kaotas Johaugile lõpuks 5.27 ja sai oma olümpiadebüüdil 39. koha, tema kaksikõde Kaidy oli 54. (+7.58,9).

Enne võistlust:

Neli aastat tagasi PyeongChangis võitis suusavahetusegas sõidus kulla rootslanna Charlotte Kalla, kellele järgnesid Marit Björgen ja Krista Pärmäkoski.

Kalla ja Pärmäkoski on stardis ka laupäeval, ent Pekingi OM-il on suurema tähelepanu all Frida Karlssoni ja Therese Johaugi oodatav duell.

33-aastane Johaug on küll 14-kordne maailmameister, aga olümpiamängudelt tema auhinnakappi veel ühtegi individuaaldistantsi kulda ei kuulugi: tema ainus olümpiavõit pärineb 2010. aasta Vancouveri mängudelt, kus kuulus Norra 4x5 km kuldsesse teatenaiskonda. Sotšis teenis ta hõbeda ja pronksi ning PyeongChangi mängudelt pidi Johaug eemale jääma võistluskeelu tõttu.

65 starti tuleva naise seas on ka kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku, neist esimene kannab numbrit 54 ja teine 56.