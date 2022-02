Õnnepisarais Niskanen hõbemedalist: see oli minu viimane võimalus!

33-aastase Niskaneni auhinnakappi kuulus enne neljapäeva kaks võistkondlikku olümpiahõbedat, kui sai Soome naistega Sotšis teise koha nii 4x5km teatesõidus kui teatesprindis. Toonasesse teatesõidu koondisesse kuulus ka Krista Pärmäkoski, kes sai neljapäeval Niskaneni järel pronksmedali.

"See oli minu karjääri viimane võimalus [individuaalne] olümpiamedal võita. Olen enda üle uhke, et suutsin lõpuni võidu nimel võidelda. Olen väga rahul," ütles pisarais Niskanen pärast finišit Yle-le.

Nii Sotši 30 km sõidus kui eelmisel nädalal Pekingis toimunud suusavahetusega sõidus jäi Niskanen esimesena medalita, sama juhtus PyeongChangi teatesõidus. "Mul on olnud kehva õnne, olen mitmel korral jäänud neljandaks. Ka täna jäin napilt võiduta, aga medal on medal: mingis mõttes ootasin seda, aga võistlus oli väga raske ja medalit tahtsid paljud naised," sõnas Niskanen.

Soomlanna saatis tänusõnad oma abikaasale Juho Mikkonenile, kes on sportlase treeneriks olnud alates 2019. aasta suvest. Pekingi olümpiahõbe on seda väärtuslikum, et eelmisel aastal pidi Niskanen vasaku jala pindluus leitud mõra tõttu MM-i vahele jätma. "Juho on teinud väga rasket tööd ja ilmselt uskus sellesse medalisse rohkem kui mina ise. See on kogu meie pere medaliks," lisas emotsionaalne Niskanen.