Keidy Kaasiku stardis kõike välja ei pannud: see ei oleks hästi lõppenud

"Rahul kindlasti ei saa olla, tahtsin kindlasti enamat. Positiivne on see, et jõudsin lõpuni ja saan siin võistelda," ütles Kaasiku võistluse järel ERR-ile. "Ma ei läinud kohe maksimumiga välja, see ei oleks hästi lõppenud. Püüdsin korralikult ja stabiilselt sõita."

Kaidy Kaasiku jäi neljapäeval kaksikõele alla ligi minutiga ja sai lõpuks 70. koha "Mulle isegi Kaidy aega ei karjutud, ma ei teadnudki, kas olen temast ees või taga. Lihtsalt sõitsin oma sõitu," tõdes Keidy Kaasiku.

Eesti teatenaiskonna liikmena tuleb Kaasiku taas rajale juba laupäeval. "Loodan, et tuleb põnev võistlus! Loodan, et Poola, Ukraina ja Kasahstani tüdrukutega tuleb kõva heitlus."