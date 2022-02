Ihaldatud olümpiavõidu saanud Johaug: unistasin sellest juba väiksena

33-aastane Johaug on 14-kordne maailmameister, aga olümpiamängudelt ei kuulunud enne laupäeva tema auhinnakappi veel ühtegi individuaaldistantsi kulda. Tema ainus olümpiavõit pärines 2010. aasta Vancouveri mängudelt, kus ta kuulus Norra 4x5 km kuldsesse teatenaiskonda. Sotšis teenis ta hõbeda ja pronksi ning PyeongChangi mängudelt pidi Johaug eemale jääma võistluskeelu tõttu.

"Unistasin individuaalsest olümpiakullast juba väikese tüdrukuna. Olen selle jaoks treeninud hullumeelselt palju, tuhandeid tunde," sõnas viimasel kolmandikul konkurente ligi minutiga, finišis 30 sekundiga edestanud Johaug võidu järel NRK-le.

"On olnud eriline aasta, mille jooksul olen palju keskendunud kõrgel treenimisele, palju olnud sõpradest ja perekonnast eemal. Seetõttu on see võit eriti magus. Täna sain finišijoone ületada teadmisega, et olen olümpiavõitja: see on suur asi," lisas norralanna.

Suusavahetusega sõidu eel oodati, et Johaugile suudab konkurentsi pakkuda rootslanna Frida Karlsson, kes on sel MK-hooajal kahel korral norralannat 10 km distantsil võitnud. Pärast suusavahetust sai selgeks, et Karlssonil ei ole Johaugile midagi vastu panna ning Rootsi lootus pidi lõpuks leppima viienda kohaga.

Finišis oli Karlsson nii kurnatud ja külmunud, et FIS-i esindajad ei lubanud tal koheselt kodumaa meedia ette ilmuda ning rootslanna läks koondise arsti Jan Walli kõrval esmalt dopingukontrolli.

"Ma olen täiesti tühi," sõnas pisarais Karlsson meediatsooni naastes. "Ma ei tea, milles asi on. Ma olen täiesti tühi. Ma ei tunne end hästi ja olen rampväsinud," vahendab Aftonbladet rootslanna sõnu.