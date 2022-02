Therese Johaug vihjas karjääri lõpetamisele

Pekingi taliolümpiamängudel kaks kuldmedalit võitnud ja viimastel aastatel naiste murdmaasuusatamist domineerinud norralanna Therese Johaug ütles Reutersile antud intervjuus, et mõtleb karjääri lõpetamisele.

Pekingi taliolümpiamängude murdmaasuusaprogrammis on viimase võistlusena kavas naiste 30 kilomeetri ühisstardiga vabatehnikasõit. Võistluse suurfavoriidiks on 33-aastane Therese Johaug, kes tunnistas võistluse eel, et pühapäevane sõit jääb tema karjääri viimaseks olümpiamängude võistluseks.

"Pühapäeval teen ma oma karjääri viimase sõidu olümpiamängudel. Karjääri lõpetamise osas langetan otsuse hooaja lõpus. Kindlasti kavatsen võimalikult kaua sellele mõelda, ma ei kavatse ühtegi rutakat otsust teha," rääkis Johaug Reutersile.

"Ma arvan, et 30 kilomeetri sõit tuleb väga raske. Kui varasematel võistlustel pole ma väga pidanud energia säästmisele mõtlema, siis pühapäeval pean kindlasti sellega arvestama," lisas ta.

Kokku on Johaug karjääri jooksul võitnud viis olümpiamedalit. 2010. aastal võitis ta Vancouveris teatesõidus kuldmedali ning 2014. aastal teenis norralanna 30 kilomeetri ühisstardiga sõidus hõbemedali ja 10 kilomeetri klassikadistantsil pronksi. Pekingis teenis norralanna kuldmedali nii 10 kilomeetri klassikadistantsil kui ka 7,5+7,5 kilomeetri suusavahetusega sõidus.

Neli aastat tagasi Pyeongchangis toimunud olümpiamängudel Johaug ei võistelnud, kuna ta andis 2016. aasta septembris positiivse dopinguproovi ning karistuseks määrati talle 18-kuuline võistluskeeld.

Naiste 30 kilomeetri ühisstardiga vabatehnikasõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 8.30.