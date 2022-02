Teppan raputas endale tuhka pähe: tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati

Ülinapi eduga tuli olümpiavõitjaks norralanna Therese Johaug, eestlannade parim oli Keidy Kaasiku, kes kaotas Johaugile 4.49,1 ja oli 60. Tema kaksikõde Kaidy (+5.44,4) oli 70. ja Aveli Uustalu (+7.39,9) 80.

"Kõrvalt vaadates oli neil raske heitlus," rääkis Teppan võistluse järel ERR-ile. "Ei tulnud täna midagi kergelt. Kindlasti tean, et nad on võimelised paremaks tulemuseks, aga ma arvan, et täna kindlustasime natuke liiga üle. Kartsime, et ilm on natuke soojem, et tuul pöördub ja läksime võib-olla liiga pehme määrdega."

"Tihtipeale mõni minut jääbki selle taha. Eks neid näpukaid tuleb sisse, sest tahtsime ikka kõige paremat, aga välja tuli nagu alati," tõdes Teppan.

"Rada oli kõigile raske ja tuul oli kõigile vastu. Vaadates tehnilist sooritust ja sõitu, arvan, et võime selle panna oma kollektiivse otsuse taha. Tahtsime, et neil oleks pidav suusk, et nad saaks üles väiksema vaevaga. Samas teab ka maratonisõitja, et kui kindlustad suuska natuke üle, tuleb maratonil 10-15 minutit aega juurde. Siin mängib üks minut juba väga palju. Ma arvan, et nii kehvad nad ei ole, nagu nad täna tulemusi näitasid."

Nii kaksikõed Kaasikud, Uustalu kui Mariel Merlii Pulles teevad Pekingis oma olümpiadebüüti, neist vanim on 23-aastane Pulles. Teppani sõnul vaadataksegi nendega tulevikku, nelja aasta pärast toimuvaid Milano - Cortina d'Ampezzo olümpiamänge.

"Nende jaoks on iga start õppimise koht, kust edasi minna ja õppida ka ennast sellistes olümpiamängude oludes tundma. See ei ole ju lihtne, siin on omamoodi pinged peal, pingutused on hoopis teistsugused kui tavaolukorras," sõnas Teppan.