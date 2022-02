Meistritiitli kindlustamiseks kulus Kuubal 30 minuti. Esikoha matšis kohtus Kuuba Helis Pajustega. Kuuba esimeses geimis Pajustele võimalust ei jätnud ja võitis 21:2. Teises geimis oli rohkem mängu ja Eesti esireket kindlustas võidu 21:17 seisuga. Kolmanda koha sai endale Ramona Üprus.

Meeste üksikmängus võitis oma 17. meistritiitli Raul Must. Tänavune meistrivõistlus oli Musta jaoks keerukam kui varasemalt, nimelt kaotas Eesti esireket turniiri vältel kaks geimi. Finaalis läks Must vastamisi Kart Kertiga. Poodiumi kõrgeima koha kindlustas Must endale 21:16, 21:11 võiduga. Kolmanda koha võitis Tauri Kilk, kes jäi poolfinaalis alla just Mustale.

Meeste paarismängus kaitsesid edukalt tiitlit Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Meistritiitel kindlustati tänavu Mikk Järveoja ja Mihkel Taltsi vastu. Kaljurand ja Käsner kuulutati võitjateks seisuga 21:14, 21:19. Kolmanda koha tagasid endale Rainer Kaljumäe ja Karl Kert.

Naiste paarismängus võitsid koos mängides esmakordselt tiitli Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel. Finaalis alistasid nad kindlalt 21:10, 21:8 Kertu Marguse ja Editha Schmalzi. Poodiumi viimasele astemel astusid Hannaliin Piho ja Sale-Liis Teesalu.

Segapaarismängus olid parimad Raul Käsner ja Kati-Kreet Marran. Finaalis kohtuti Tauri Kilki ja Helina Rüütliga. Pärast kahte tasavägist geimi said endaga karika koju viia Käsner ja Marran seisuga 21:19, 21:19. Pronksmedalid said enda kaela Kristjan Kaljurand ja Hannaliina Piho.