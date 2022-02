Krutskeid täis Uibo kodusest võistlusest: tahaks alla 7000 punkti teha!

Sisekergejõustiku aasta tippsündmuseks on 18.-20. märtsini Serbias Belgradis toimuvad maailmameistrivõistlused, kuhu Uibol praegu veel piletit taskus pole. Mullu vigastas Uibo samale võistlusele eelnenud treeningul reielihast, tunamullu läks tema Tallinna võistlus veidi untsu ja ta kogus alla 6000 punkti.

"Üks seitsmevõistlus on vaja kuskil hea tulemusega kirja saada, et oleks võimalus MM-ile peale pääseda. Viimased kaks korda on tõesti kehvasti läinud, nüüd natuke jonnin, midagi peaks loodetavasti välja ka tulema. Võistlejana on eesmärk ju alati endast parim anda ja ilus võistlus teha," rääkis Uibo intervjuus ERR-ile.

"Meil olid natuke jahedamad ilmad ja Floridas ei ole meil sisehalli. Tuli asju natuke muuta, aga üldjoontes on kõik mõnusalt läinud," kirjeldas Doha MM-hõbe lühidalt oma ettevalmistust.

"Pärast Tokyo OM-i võtsin hooaegade vahel senise karjääri pikima pausi. Loodetavasti see laadis akusid ja selleks hooajaks on kere veidi tervem kui eelnevatel hooaegadel. Trenni sai palju tehtud, tulemustes see eelmistel aastatel ei kajastunud," naeris Uibo. "Võtan grammike rahulikumalt, peaasi, et terve püsiks."

"Kaarel Jõeväli ütles kunagi intervjuus, et tahaks alla 7000 punkti teha, niimoodi võiks teha," käis heatujuline Uibo naljaga pooleks välja nädalavahetuse eesmärgi.