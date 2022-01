Rahvusvahelisel mitmevõistlusel osalevad mitmed Eesti tipud

5.-6. veebruaril toimuvad Tallinnas, Lasnamäe kergejõustikuhallis Rahvusvaheline mitmevõistlus ja Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõislused. Osalemas on mitmed kodused tipud nagu Maicel Uibo, Risto Lillemets, Kristjan Rosenberg ja Hans-Christian Hausenberg, kellele pakuvad konkurentsi Ukraina, Valgevene, Soome, Poola ja Suurbritannia mitmevõistlejad.

Meeste seitsmevõistluses on starti oodata 18 meest, sealhulgas neli välisvõistlejat. Seitsmevõistluse esinumbriteks on eestlased Risto Lillemets ja Maicel Uibo.

Möödunud aastal Rahvusvahelise mitmevõistluse võitnud Risto Lillemets kogus isiklikuks rekordiks 6089 punkti, millega tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendaks. Maicel Uibo tuleb Tallinna sihiga saada koht Glasgow sisemaailmameistrivõistlustel. Uibo seitsmevõistluse isiklik rekord pärineb 2018. aasta Birminghami sise-MM-ilt, kui 6265 punkti tõi talle pronksmedali.

6000 punkti mõtetega asuvad starti veel Kristjan Rosenberg (5986 p) ja Taavi Tšernjavski (5910 p), lisaks osaleb Hans-Christian Hausenberg (5804 p), kes on talvehooajal näidanud head minekut.

Tugevamatest välisvõistlejatest tuleb starti 2021. aastal Rahvusvahelisel mitmevõistlusel teise koha teeninud Valgevene mitmevõistleja Vitali Žuk ja poolakas Pawel Wiesoleki, kes teenis möödunud aastal Toruni sise-EM-il 6133 punktiga pronksmedali.

Naiste viievõistluses on starti oodata 15 naist. Kõige tugevama isikliku rekordiga on eelmisel aastal võidutsenud poolatar Adrainne Sulek, kelle isiklik rekord on 4569 punkti.

Paremuselt teise viievõistluse isikliku rekordiga asub Lasnamäe kergejõustikuhallis võistlustulle britt Holly Mills (4557 p). Eestlannadest on parima isikliku rekordiga starti tulemas möödunud aasta viievõistluse Eesti meister Katre Sofia Palm (3913 p).

Ühtlasi toimuvad Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused, kus meistrid selguvad täiskasvanute ja U-23 vanuseklassis. Võistluste avamine toimub 5. veebruaril kell 14.00.