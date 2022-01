Noor Flora poolkaitsja siirdub Hollandisse

Rocco Robert Shein on Flora kasvandik, kes on saanud Flora esindusvõistkonna eest kirja 20 mängu, millest 13 on olnud Premium liigas ja neli korda on ta käinud väljakul ka eurosarjas. Selle ajaga on Shein võitnud Floraga Eesti meistritiitli ja Eesti Superkarika. Lisaks on Sheinil õnnestunud olla püsiv lüli Eesti noortekoondistes – ta on erinevate noortekoondiste eest saanud kirja 27 kohtumist.

"Minna välisklubisse mängima on olnud minu suur eesmärk. Mul on tekkinud võimalus ennast näidata ja tõestada tõelises jalgpalliriigis nagu seda on Holland. See on väga suur samm minu karjääris suure jalgpalli poole. Sinna klubisse saamine on küll esimene suur samm, aga kogu töö on alles ees," ütles Shein ülemineku kohta.

Shein viibis hooaja lõpus Hollandis klubi juures testimas ning klubilt saadud tagasiside oli hea. "Tookord ma ei mõelnud üle, kuna olin enda võimetes kindel, et suudan ka Hollandi liigas konkurentsi pakkuda ja positiivne testiperiood oligi selle tõestus," ütles Shein.

"Florast ma võtan Hollandisse kaasa tööeetika ja noormängijana pideva tõestusvalmiduse, milleks pidin pidevalt Floras valmis olema," sõnas nooruk.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurda sõnul on noor poolkaitsja välismaale siirdumiseks valmis. "Eelmise aasta lõpus käis Rocco Robert Shein FC Utrecht U-21 juures testimas ja jättis seal hea mulje. Testimisel kunagi ei tea, mida need kaasa antud head sõnad tähendavad, kuid tänaseks on selge, et info pidas paika."

"Meile teeb heameelt, et Roccol on võimalus liikuda FC Utrecht U-21 juurde, kes mängib Hollandi Esiliigas täiskasvanute jalgpalli. Rocco on näidanud ennast treeningutel heast küljest ja on valmis selleks sammuks," lisas Hurt.