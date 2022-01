Flora koosseisus toimus kaks muudatust

Andrei Smirnov on Tallinna Legioni kasvandik, kes debüteeris Premium liigas 2020. aastal. Smirnov kuulus viimasel poolaastal laenulepingu alusel Flora ridadesse. Flora eest on Andreil Premium liiga debüüt veel tegemata, kuid karikasarjas on minutid juba kirjas.

"Flora pakkumisest teada saades, tundsin ainult positiivseid emotsioone, sest peale pooleaastast laenulepingut avanes mul võimalus sõlmida klubiga kaheaastane leping," ütles Andrei Smirnov klubi kodulehele.

"Flora on suurepärase korralduse ja infrastruktuuriga klubi. Ma arvan, et selle klubiga liitumine on hea samm edasi karjääriredelil," lisas Smirnov.

Mullu Flora ridadesse kuulunud ründaja Sten Reinkort siirdus FC Kuressaarde. Kuressaare jaoks on tegemist selle talve esimese ametliku täiendusega.

"Mul oli valikuvõimalusi ja Kuressaare tundus kõige parem valik. Mulle meeldib [peatreener - toim] Roman Kožuhhovski mängustiil, meeskond on iga aastaga juurde pannud ning satsi meelsus ja vaim on väga okei," rääkis Reinkort klubi kodulehele.

Kuressaare peatreeneril Roman Kožuhhovskil on ründaja liitumise üle hea meel. "Sten on väga motiveeritud ja soovib endale taas mängumaitse suhu saada," rääkis Kožuhhovski. "

"Meil paneb Sten oma mängus kindlasti juurde, ta sobib meie mänguplaani ja treenerina pean aitama tal paremaks saada. Sten on meeskonna mängija ja usun, et ta on kohe algusest meile kasulik," lisas Kožuhhovski.

Reinkort on Premium liigas Tartu Tammeka ja FC Flora eest mänginud 99 kohtumist ja löönud 16 väravat. Eelmisel hooajal jäi FC Floras 442 mänguminutiga tema arvele neli väravasöötu.