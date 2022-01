Märten Kuusk sõlmis 20-kordse Ungari meistriga pika lepingu

Alates 2017. aastast FC Floras mänginud Kuusk on Eesti jalgpallikoondist esindanud 16 kohtumises ja viimastel aastatel mänginud end keskkaitses põhikoosseisu.

Juba 1885. aastal loodud Ujpest on Ungari meistriks kroonitud 20 korral, kuigi viimane tiitel jääb aastasse 1998. Klubi on kaks korda võitnud Mitropa karika ning korra mänginud nii Meistrite liiga eelkäija Euroopa karika kui UEFA karikavõitjate karikasarja poolfinaalis.

Käesoleval hooajal on Ujpest Ungari kõrgliigas 17 mängust kogutud 17 punktiga kümnendal kohal, liigas mängib 12 meeskonda ning kaks viimast kukuvad esiliigasse. Klubis on varasemalt mänginud ka Jarmo Ahjupera. Soccernet.ee andmetel tasus Ujpest Florale Kuuse eest kuuekohalise üleminekusumma.

"Ungari kõrgliiga on kindlasti kõrge tasemega ja liiga on üldiselt väga ühtlane," rääkis Kuusk FC Flora kodulehele. "Kõik tiimid on tugevad ja mängud on põnevad. Ma arvan, et see oli minu jaoks õige ja hea samm, kus mängida ning edasi areneda. Uus klubi on suure ajalooga ning võitnud palju tiitleid. Olen kuulnud ja näinud ainult positiivset ning ootan juba trenne, mänge ja tahan klubil aidata võita ja liigas kõrgemale tõusta."

"Meie keskkaitse tugitala Märten Kuusk on näidanud stabiilset arengut. Tema välismaale minekut hakkasime planeerima üle aasta tagasi," rääkis Flora spordidirektor Norbert Hurt. "Käisime läbi olulised nüansid, mille kallal tuleb tööd teha selleks, et olla valmis Eestist välja siirduma. Tänaseks on ta murdnud A-koonidses põhikoosseisu. Lisaks kandis ta suurt rolli eelmise aasta FC Flora pikal ja edukal hooajal."