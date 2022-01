Levandi: võrreldes eelmiste olümpiatega on meil praegu rohkem, mida jälgida

Kuidas Sulle tundub, kuivõrd maailm meie ümber võib mõjutada sportlaste olümpia etteasteid?

Maailm on alati suures muutuses. Kui me nüüd ütleme, et on keerulised ajad, siis tegelikult on ju kogu aeg keerulised ajad, ega sellist kerget aega ei olegi. Kui sportlaste vaatepunktist vaadata, siis ilma maskita sportlast pole tõesti viimasel ajal näinud, ainult siis kui võistleb. See on suhteliselt uus situatsioon.

Olümpial on see viirus üks lisaelement, mis ei ole üldse positiivne. Kindlasti ka kõik Hiinas kehtivad reeglid, mis ei tee olümpial osalemist kuidagi kergeks.

Artti Aigro tõi ka välja, et tal on teatud ärevus enne olümpiat. Kunagi ei tea, mis homme tuleb.

Jah, kui oled positiivne, siis istud seal Hiinas kaks nädalat ja tuled koju.

Milline on Sinu nägemuses meie talispordi seis ja kui optimistlikult võime Pekingi olümpiale mõelda?

Kui võrrelda nüüd Sotši olümpiat ja Pyeongchangi olümpiat, siis praegu on tõesti rohkem, mida jälgida. Sport pakub meile emotsioone ning olümpiamängudel ja suurematel võistlustel tahame näha enda sportlasi kui mitte päris teravas tipus, siis vähemalt sinna pürgimas, et meil oleks kellelegi kaasa elada. Kui oleme tagantpoolt kümne seas, siis pole tuju, et kaasa elada.

Praegu meil on Kelly [Sildaru - toim] kindlasti, meil on Kristjan [Ilves - toim.] viimasel ajal ennast väga hästi näidanud. Marten Liiv ja iluuisutajad on meil samuti võimelised niimoodi esinema, et me tunneme sellest rõõmu. Põnev olümpia tuleb.

Kõrgete kohtade toomise ootused on pandud eelkõige kolmele sportlasele: Kelly Sildaru, Kristjan Ilves, Marten Liiv. On need ootused põhjendatud, et võiks hea tulemus tulla?

Ootus on alati ootus. Me alati ootame ja loodame, aga sport on minu arvates unikaalne, et ta annab nii positiivset kui ka negatiivset emotsiooni. Kunagi ei saa kindel olla, kumb nendest annab paremat emotsiooni. See käib käsikäes ja kõik need läbielamised pakuvad mingisugust emotsiooni. Kui võtame näiteks eilse [pühapäevase - toim.] suurepärase Austraalia lahtiste meeste finaali, siis paljud ilmselt istusidki viis ja pool tundi teleka ees.