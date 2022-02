Kuusk aitas Ujpesti karikasarja veerandfinaali

Kui liigas on Ujpestil viimasest viiest mängust neli kaotust, siis Magyar Kupas ehk Ungari karikasarjas jätkati edukalt. Vastamisi mindi liigas pronksikohal oleva Kisvardaga ning kuigi 67. minutil jäädi ka kaotusseisu, siis lõpuks tuldi sellest välja, vahendab Soccernet.

Esiteks viigistas seisu paarkümmend sekundit varem vahetusest sekkunud Krisztian Simon ning kolmandal lisaminutil lennutas esmakordselt kapteniks määratud Aron Csongvai kauni karistuslöögi väravasse. Oma debüüdil poolkaitsesse sattunud Kuusk sai teisipäeval taas pallida kolmeses kaitseliinis, kus ta tegi täismängu.

Sel reedel läheb Ujpest taas vastamisi Kisvardaga, keda seekord võõrustatakse liigamatši raames. Märkimisväärne on ka see, et Ujpesti jaoks pole karikasarjas kaheksa parima sekka pääsemine sugugi üllatav, kuna mullu tõstsid tiitli pea kohale just nemad.

