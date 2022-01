Tänak: võistkond lahendas üleöö mitmeid muresid ja meil oli märksa toredam

Tegemist on märksa parema seisuga kui päev varem, sest neljapäeva õhtul peetud katsete järel hoidis Neuville kõigest kuuendat ja Tänak alles kaheksandat kohta. Reedel küll katsevõiduni ei jõutud, aga mõlemad mehed näitasid korra paremuselt teist aega.

Tänakut rõõmustas, et võrreldes neljapäeva funktsioneeris auto paremini. "Kõige suurema sammu astusime täna edasi töökindluse osas. Võistkond tegi head tööd, kui lahendas üleöö mitmeid muresid, mis meil neljapäeval oli," lausus eestlane tiimi pressiteate vahendusel.

"Asjad töötasid hästi, nii et saime pisut taastuda ja meil oli märksa toredam. Mõnel katsel, kus pidamine on parem, pole meil vahendeid, et edasi areneda, aga muidu on läinud hästi - see on kõige positiivsem."

Tänak tähtsustas ka seda, et nende päevadega on saadud autot paremini tundma. "Üldiselt oleme õppinud autot paremini mõistma, et leida kohti parandusteks kus iganes saame. Peame nii ka jätkama," lõpetas ta.

Enne laupäevaseid katseid Tänakust 8,9 sekundiga ees asuv Neuville nõustus, et kahe päevaga on edasi arenetud, kuigi murekohti veel jagub. "Kui vaadata tänaseid katseaegu, siis oleme arenenud, kuid tunnetus autos vajab veel tööd," lausus ta.

"Raske on hoida autot pidevalt tasakaalus ja olla pidurdamise ajal enesekindel. Oleme kogu aeg edasi arenenud. Eesmärk on endiselt koguda sellelt rallilt maksimaalselt kilomeetreid, et mõista, milles peame paremaks muutuma."

"Ma arvan, et hetkel oleme piiri peal, milleks sel nädalalõpul võimelised oleme," usub belglane. "Peame võitlema sellega, mis meil on ning proovime homme geomeetrias erinevaid asju, et saada täiendavaid kogemusi."

Laupäeval on Monte Carlo rallil kavas viis kiiruskatset, millest esimene algab kell 9.17.