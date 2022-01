Selgus Jüri Vipsi tänavuse hooaja tiimikaaslane

Marcus Armstrong sõidab vormel-2 sarjas juba kolmandat aastat. Eelmisel hooajal sõitis uusmeremaalane DAMSi tiimis ja lõpetas üldarvestuses 13. kohal.

"Olen väga põnevil, et liitun selleks hooajaks Hitechiga. Tiimijuht Oliver Oakes tõi mu mõned aastad tagasi Euroopasse ja nägin juba siis Hitechi. Nüüd on nad vormel-2 sarja üks tugevamaid meeskondi," ütles Armstrong.

Möödunud hooajal oli Jüri Vipsi tiimikaaslaseks Liam Lawson, kes tänavu võistleb samas sarjas Carlini võistkonnas.

Vormel-2 sarja avaetapp toimub 19.-20. märtsini Bahreinis.

